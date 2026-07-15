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Absolvenții promoției 2026 care pot primi aproape 2.000 de lei de la stat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

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Primă de inserție pentru absolvenți. Foto Getty Images
Primă de inserție pentru absolvenți. Foto Getty Images
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Din articol
Termen-limită pentru absolvenții promoției 2026 Cum se calculează perioada de 60 de zile pentru absolvenții de liceu Beneficiile pe care le primesc gratuit tinerii după înregistrarea  Prima de inserție ajunge la 1.980 de lei: Cine poate încasa acest sprijin financiar Cine nu poate beneficia de acest ajutor financiar

Absolvenții tuturor instituțiilor de învățământ din promoția 2026, indiferent că au finalizat învățământul gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau universitar, în sistemul public ori privat autorizat sau acreditat, au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Respectarea acestui termen le oferă acces gratuit la consiliere profesională și cursuri de calificare, dar reprezintă și condiția esențială pentru acordarea indemnizației de șomaj sau a primei de inserție, care poate ajunge în prezent până la 1.980 de lei.

ANOFM precizează că informațiile complete privind condițiile de acordare a indemnizației de șomaj, documentele necesare și celelalte măsuri destinate absolvenților sunt disponibile pe site-ul instituției și la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

Termen-limită pentru absolvenții promoției 2026

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat, printr-un comunicat, că toți absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 au la dispoziție 60 de zile de la finalizarea studiilor pentru a se înregistra la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

  • Important: Procedura trebuie realizată în termen de 60 de zile de la absolvire și reprezintă primul pas pentru accesarea măsurilor de sprijin prevăzute de legislația privind ocuparea forței de muncă.

Sunt vizați absolvenții învățământului gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal și universitar, atât din sistemul public, cât și din cel privat autorizat sau acreditat.

Potrivit ANOFM, este considerată absolvent orice persoană care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile prevăzute de lege.

Cum se calculează perioada de 60 de zile pentru absolvenții de liceu

Pentru absolvenții de liceu, termenul începe din ziua următoare datei oficiale a absolvirii, indiferent dacă examenul de bacalaureat a fost promovat sau nu. Data este stabilită prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.463/2025 și nu este influențată de afișarea rezultatelor examenului național.

Există însă o excepție pentru elevii care nu și-au încheiat situația școlară la toate disciplinele. În cazul acestora, intervalul de 60 de zile începe din ziua promovării examenului de corigență, dată consemnată în adeverința emisă de unitatea de învățământ.

Beneficiile pe care le primesc gratuit tinerii după înregistrarea 

Înscrierea în evidențele agenției nu înseamnă doar o formalitate administrativă. Prin acest demers, absolvenții au acces fără costuri la servicii specializate care îi pot ajuta să intre mai repede pe piața muncii. ANOFM oferă informare și consiliere profesională pentru alegerea unei cariere, mediere în vederea ocupării unui post vacant, cursuri gratuite de formare profesională și măsuri de stimulare a angajării, inclusiv prime acordate în situațiile prevăzute de lege. Toate aceste servicii sunt disponibile doar persoanelor care se înregistrează în termenul legal.

Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor care respectă procedura

Înregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă reprezintă o condiție obligatorie pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Absolvenții care nu îndeplinesc această etapă în intervalul prevăzut nu mai pot solicita ulterior indemnizația în condițiile stabilite de lege.

După expirarea celor 60 de zile de la absolvire, persoanele înregistrate pot depune cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj. Aceasta se plătește timp de șase luni și are o valoare egală cu 50% din Indicatorul Social de Referință (ISR) aflat în vigoare.

Legea stabilește însă și situațiile în care acest drept se pierde. Nu beneficiază de indemnizație absolvenții care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor ori nu acceptă participarea la serviciile de ocupare și programele de formare profesională propuse de agențiile teritoriale.

Prima de inserție ajunge la 1.980 de lei: Cine poate încasa acest sprijin financiar

Pe lângă indemnizația de șomaj, legislația acordă un stimulent financiar destinat tinerilor care se angajează rapid după finalizarea studiilor. Conform Legii nr. 76/2002, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut se acordă în două tranşe, astfel:

  • a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  • b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

În prezent, ISR este de 660 de lei, astfel că valoarea primei de inserție poate ajunge până la 1.980 de lei. Sprijinul financiar are rolul de a încuraja integrarea tinerilor pe piața muncii imediat după absolvire.

Cine nu poate beneficia de acest ajutor financiar

Nu beneficiază de prevederile menționate:

  • absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  • absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile legii;
  • absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
  • absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

Persoanele care beneficiază de prima de inserţie prevăzută au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condiţiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Documentele necesare pentru înregistrarea la agenția de ocupare a forței de muncă

Pentru înscriere, absolvenții trebuie să depună actul de identitate, diploma de absolvire sau o adeverință din care să rezulte data finalizării studiilor, curriculum vitae, declarația pe propria răspundere privind starea de sănătate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pe formularele puse la dispoziție de agenție

Editor : C.S.

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