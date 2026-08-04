Cel mai bun loc din lume pentru relocare în 2026. Destinațiile ideale pentru familii, nomazi digitali și pensionari

O țară europeană a urcat pe primul loc într-un clasament global al celor mai bune destinații pentru relocare în 2026, devansând inclusiv Singapore și Malaezia. Are scoruri foarte ridicate la unele dintre criteriile analizate, dar există un capitol la care rezultatul este surprinzător de slab. Global Relocation Index analizează criterii precum costul vieții, siguranța, calitatea aerului și confortul climatic.

Estonia s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în Rumavi Global Relocation Index, datorită infrastructurii sale bancare, oportunităților de afaceri și drepturilor de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării, scrie Euronews.

Publicat anual la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, indicele evaluează 192 de țări pe baza a 24 de indicatori, grupați în patru categorii: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități.

Indicele utilizează mai multe surse de date, precum și evaluări realizate de experți. De exemplu, pentru accesibilitatea generală a costurilor, compania independentă de consultanță Rumavi a analizat atât datele Băncii Mondiale privind nivelurile prețurilor în cadrul ICP (paritatea puterii de cumpărare), cât și Mercer Cost of Living Survey.

În cazul stabilității politice, Global Peace Index 2025 și indicatorul Government Effectiveness din World Bank WGI au avut fiecare o pondere de 50%. Pentru fiecare indicator, o țară poate primi un scor de maximum 100 de puncte.

Estonia a obținut 99 de puncte din 100 pentru monedă și sistemul bancar, 96 pentru oportunitățile de afaceri, 82 pentru accesibilitatea locuințelor, 86 pentru spațiile verzi și 77 pentru siguranța pe străzi.

Cel mai slab rezultat al țării a fost înregistrat la capitolul confort climatic, unde Estonia a primit doar 20 de puncte din 100 din cauza iernilor reci și întunecate.

Cele mai bune țări din Europa în care să te muți

Cinci țări europene au intrat în top 10 al Global Relocation Index. După Estonia, următoarea țară europeană cel mai bine clasată este Portugalia, aflată pe locul patru la nivel mondial.

Portugalia a primit evaluări ridicate pentru sistemul monetar și bancar, drepturile de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni și riscul redus de conflict. La capitolul impozit pe venit, însă, țara a obținut doar 48 de puncte. Un alt stat baltic, Lituania, ocupă locul șase, Rumavi evidențiind abundența spațiilor verzi și infrastructura monetară și bancară.

Topul primelor zece poziții este completat, în ceea ce privește țările europene, de Cehia, pe locul nouă, și Malta, pe locul zece. Clasamentul general pentru 2026 este:

Estonia Singapore Malaysia Portugalia Taiwan Lituania Hong Kong Saint Kitts și Nevis Cehia Malta

Unde ar trebui să se îndrepte pensionarii, nomazii digitali și familiile

Pe lângă clasamentul general, există și clasamente separate pentru pensionari, nomazi digitali, familii și antreprenori, în care anumitor indicatori li se acordă o pondere mai mare.

Pentru nomazii digitali, cele mai importante criterii sunt costul vieții, infrastructura digitală și impozitarea veniturilor obținute din străinătate. Posibilitatea obținerii rezidenței permanente nu este luată în calcul, deoarece nomazii digitali pun flexibilitatea mai presus de orice.

În cazul pensionarilor, prioritate au calitatea serviciilor medicale și impozitarea veniturilor din străinătate, în timp ce ecosistemul pentru start-up-uri și educația nu au nicio pondere în evaluare.

În clasamentul destinat familiilor, cea mai mare pondere o are siguranța pe străzi, urmată de educație și sistemul școlar, costul vieții și calitatea serviciilor medicale.

Pe baza acestor criterii, Estonia ocupă din nou primul loc în clasamentul destinat familiilor. De asemenea, țara se află pe locul al doilea în lume pentru antreprenori, după Singapore.

Portugalia ocupă locul al doilea la nivel mondial pentru nomazii digitali, după Malaysia, și locul al treilea în clasamentul destinat pensionarilor.

Editor : M.I.