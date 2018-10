Se pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru conturi pe numele copiilor. Planul Guvernului

Statul vrea să-i încurajeze pe părinţi să pună bani deoparte pentru copii. Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență prin care Trezoreria va deschide automat conturi pe numele copiilor, iar părinții vor putea depune bani. Guvernul promite dobânzi plus o primă anual, dar banii vor fi accesibili abia după vârsta majoratului. Programul se vrea un ajutor pentru tineri, dar la fel de bine poate fi şi un împrumut accesibil pentru stat.

Potrivit proiectului, statul va deschide automat conturi de economii pe numele minorilor chiar de anul acesta. Şi, potrivit statisticii oficiale, vorbim despre peste patru milioane de copii.

Sistemul este unul relativ simplu. Părinții, dacă vor dori acest lucru, vor putea depune diferite sume de bani în respectivul cont. Dacă depun cel puţin 1200 de lei într-un an, guvernul ar urma să adauge o primă de 600 de lei plus o dobândă de 3% pe an.

Dacă la finalul anului suma depusă este mai mică decât 1200 de lei, titularul contului nu va beneficia de prima de stat, dar va primi în continuare dobânda. Însă, dacă depunerea anuală depăşeşte pragul minim, s-ar putea ajunge la un randament anual de 40 la sută pentru toată perioada. Sumele nu pot totuşi să depăşească 100.000 euro.

Deşi programul se vrea a fi un ajutor pentru tineri, în primă fază este de fapt un împrumut facil pentru stat, pe o perioadă de cel mult 18 ani având în vedere că banii vor fi accesibili tinerilor abia după vârsta majoratului. Prin urmare, banii depuşi de părinţi vor sta la dispoziția Trezoreriei perioade lungi de timp fără niciun cost. Statul ar urma să înregistreze costuri doar la momentul la care minorul împlinește 18 ani şi va trebui să îi vireze primele anuale şi dobânzile acumulate.

Este de asemenea şi o strategie prin care Guvernul intră în concurenţă directă cu băncile care oferă servicii similare, dar care nu au însă capacitatea de a acorda, pe lângă dobândă, şi o primă anuală de până la 50% din valoarea economiei.

Mai există însă un amănunt de care trebuie să se ţină cont mai ales că este vorba de perioadă atât de lungă - inflația. Şi, din 2000 până acum, media a fost undeva sub 9 la sută.

Dacă se ia în considerare o medie a inflației de 5 procente în următorii 18 ani, valoarea reală la sfârșitul perioadei de economisire va fi de 1273 de lei.

