Sindicaliștii cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR pe măsura care prevede că prima zi de concediu medical e neplătită

Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională pe ordonanța de urgență care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii subliniază că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.

Actul normativ contestat introduce, indirect, o zi de concediu medical neplătită în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, prin reducerea cu o zi a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, indiferent de motivul medical sau de stagiul de cotizare al asiguratului, precizează comunicatul de presă al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa.

Documentul solicitării către Avocatul Poporului poate fi accesat AICI.

Motivele sesizării

Încălcarea condițiilor pentru ordonanțe de urgență: CNS „Cartel ALFA” arată că OUG nr. 91/2025 nu este bazată pe o situație extraordinară reală și nici pe imposibilitatea amânării reglementării, ci are un caracter bugetar, aplicându-se la o lună după adoptare.

CNS „Cartel ALFA” arată că OUG nr. 91/2025 nu este bazată pe o situație extraordinară reală și nici pe imposibilitatea amânării reglementării, ci are un caracter bugetar, aplicându-se la o lună după adoptare. Afectarea drepturilor fundamentale: Suprimarea indemnizației primei zile de concediu medical contravine Constituției, care interzice adoptarea de ordonanțe de urgență ce ating drepturile și libertățile fundamentale.

Suprimarea indemnizației primei zile de concediu medical contravine Constituției, care interzice adoptarea de ordonanțe de urgență ce ating drepturile și libertățile fundamentale. Încălcarea dreptului la protecție socială și sănătate: Măsura reduce protecția lucrătorilor aflați în incapacitate temporară de muncă și poate încuraja prezentarea la serviciu în stare de boală.

Măsura reduce protecția lucrătorilor aflați în incapacitate temporară de muncă și poate încuraja prezentarea la serviciu în stare de boală. Restrângere disproporționată a drepturilor: Sancțiunea financiară generalizată nu respectă criteriile de necesitate și proporționalitate prevăzute de Constituție.

Sancțiunea financiară generalizată nu respectă criteriile de necesitate și proporționalitate prevăzute de Constituție. Atingere a drepturilor patrimoniale: Indemnizația de concediu medical este o creanță de asigurări sociale protejată constituțional și prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului; suprimarea primei zile reprezintă o ingerință disproporționată în patrimoniul asiguraților.

CNS „Cartel ALFA” solicită Avocatului Poporului să exercite atribuția constituțională și să sesizeze Curtea Constituțională pentru constatarea neconstituționalității articolului vizat.

Confederația reafirmă că dreptul la protecție socială în caz de boală nu poate fi redus sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară și că orice reformă a sistemului de asigurări sociale trebuie realizată prin dialog social real, transparență și respectarea strictă a Constituției.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive.

Editor : Ana Petrescu