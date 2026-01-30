Live TV

Sindicaliștii cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR pe măsura care prevede că prima zi de concediu medical e neplătită

Data publicării:
ccr
Din articol
Motivele sesizării

Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională pe ordonanța de urgență care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii subliniază că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.

Actul normativ contestat introduce, indirect, o zi de concediu medical neplătită în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, prin reducerea cu o zi a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, indiferent de motivul medical sau de stagiul de cotizare al asiguratului, precizează comunicatul de presă al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa.

Documentul solicitării către Avocatul Poporului poate fi accesat AICI.

Motivele sesizării

  • Încălcarea condițiilor pentru ordonanțe de urgență: CNS „Cartel ALFA” arată că OUG nr. 91/2025 nu este bazată pe o situație extraordinară reală și nici pe imposibilitatea amânării reglementării, ci are un caracter bugetar, aplicându-se la o lună după adoptare.
  • Afectarea drepturilor fundamentale: Suprimarea indemnizației primei zile de concediu medical contravine Constituției, care interzice adoptarea de ordonanțe de urgență ce ating drepturile și libertățile fundamentale.
  • Încălcarea dreptului la protecție socială și sănătate: Măsura reduce protecția lucrătorilor aflați în incapacitate temporară de muncă și poate încuraja prezentarea la serviciu în stare de boală.
  • Restrângere disproporționată a drepturilor: Sancțiunea financiară generalizată nu respectă criteriile de necesitate și proporționalitate prevăzute de Constituție.
  • Atingere a drepturilor patrimoniale: Indemnizația de concediu medical este o creanță de asigurări sociale protejată constituțional și prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului; suprimarea primei zile reprezintă o ingerință disproporționată în patrimoniul asiguraților.

CNS „Cartel ALFA” solicită Avocatului Poporului să exercite atribuția constituțională și să sesizeze Curtea Constituțională pentru constatarea neconstituționalității articolului vizat.

Confederația reafirmă că dreptul la protecție socială în caz de boală nu poate fi redus sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară și că orice reformă a sistemului de asigurări sociale trebuie realizată prin dialog social real, transparență și respectarea strictă a Constituției.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
4
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
CI
5
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel Bucureşti amână pentru a doua oară decizia în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR
Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii, despre măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale: Aduce inechități, dar „s-a pierdut controlul”
barbat cu barba, acoperit cu patura și cu termometrul in mana vorbind la telefon
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme
sigla diicot de la intrarea in sediu
CCR declară neconstituțională încetarea activității polițiștilor judiciari după retragerea avizului șefului DIICOT
2 MAI - ILUSTRATIE - LITORAL - 19 IUL 2025
CCR amână decizia privind legea plajelor de la Marea Neagră pentru 4 martie
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte...
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - CONFERINTA DE PRESA - 3 OCT 2025
Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana...
poza_sorin_cirstea
Nicușor Dan a numit un nou secretar CSAT. Sorin Cîrstea este un...
Ultimele știri
Guterres avertizează că ONU riscă un „colaps financiar iminent” și acuză țări membre că nu-și plătesc cotizațiile
Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal
Europa, în alertă: Un segment dintr-o rachetă chinezească de 11 tone se va prăbuși în nordul continentului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update...
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Cum au devenit Gardienii Revoluției o forță în cadrul regimului teocratic din Iran
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”