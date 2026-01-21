CCR declară neconstituțională încetarea activității polițiștilor judiciari după retragerea avizului șefului DIICOT

Curtea Constituțională a decis, miercuri, că prevederile legale care duc automat la încetarea activității unui ofițer sau agent de poliție judiciară din structurile de combatere a criminalității organizate, după retragerea avizului procurorului-șef al DIICOT, nu respectă Constituția.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali au admis, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate și au stabilit că dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 sunt constituționale doar în măsura în care retragerea avizului procurorului-șef DIICOT se face cu respectarea procedurilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

CCR arată că textul de lege criticat prevedea că retragerea avizului conduce automat la încetarea activității polițistului judiciar în structurile specializate, fără a stabili un cadru clar și predictibil privind condițiile și procedura acestei măsuri. În acest sens, Curtea consideră că dispozițiile încalcă art. 1 alin. (5) din Constituție, referitor la principiul legalității.

„Prevederile legale criticate dispun în sensul că retragerea avizului conform al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conduce la încetarea efectivă a activității ofițerului sau a agentului de poliție judiciară (...), aceste dispoziții încălcând art.1 alin.(5) din Legea fundamentală, deoarece nu creează cadrul clar, predictibil și lipsit de echivoc cu privire la condițiile și procedura referitoare la eliberarea în/din funcțiile structurilor de poliție judiciară”, explică judecătorii CCR.

Totodată, CCR subliniază că statutul polițistului judiciar nu poate face obiectul unor derogări care să ignore exigențele constituționale deja stabilite în jurisprudența Curții.

„Curtea a reținut că dobândirea calității de organ de cercetare al poliției judiciare, promovarea și eliberarea în/din această funcție nu poate deroga de la exigențele constituționale relevate în jurisprudența sa referitoare la statutul polițistului”, mai spune sursa citată.

