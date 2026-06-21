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Un mort şi un rănit, într-un accident produs în judeţul Mehedinţi. A fost solicitat elicopterul SMURD

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masina distrusa in accident
Accidentul s-a produs pe DN 56A.
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O persoană a murit şi alta a fost rănită, duminică, după ce un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A în judeţul Mehedinţi.

„În această după-amiază, pompierii mehedinţeni au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Bucura, între un microbuz de marfă şi un autotren. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare şi o autospecială de descarcerare şi una de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în sprijin s-au deplasat şi trei ambulanţe SAJ”, a transmis, duminică, ISU Mehedinţi.

La sosirea echipajelor, o victimă se afla încarcerată fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru extragerea acesteia.

„Din nefericire, victima a fost declarată decedată. Pentru cea de-a doua victimă, echipajul SAJ a solicitat elicopterul SMURD”, a mai transmis sursa citată de News.ro.

Centrul Infotrafic a precizat că circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

Editor : Liviu Cojan

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