Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă DIICOT despre traficul de arme pe ruta Turcia-România

În timp ce Turcia se confruntă cu flagelul armelor de foc deținute ilegal, grupările interlope din România profită de acest lucru și apelează la cetățeni turci care le pot aduce în țara noastră prin transporturi aparent legale. Detalii despre traficul de arme de foc dinspre Turcia înspre România se regăsesc într-un dosar penal instrumentat de DIICOT Ploiești, în care un șofer de tir turc a fost condamnat definitiv pe 23 martie la 6 ani și 4 luni de închisoare.

Șoferul de tir a fost condamnat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată.

Bărbatul făcea parte dintr-o grupare formată din cetățeni turci care au cumpărat „arme și muniții letale/interzise din ateliere clandestine din Turcia”, arme care au ajuns la membri ai unor clanuri interlope din România.

Șoferul primea în Turcia pistoalele dezasamblate și le ascundea în cabină

Potrivit procurorilor, liderul grupării obținea arme de la o fabrică din Turcia - Ranger Arms (care produce arme de foc „în condiții legale”, dar și pentru mediul infracțional, după cum arată DIICOT).

Șoferul de tir, care lucra pentru o companie care transporta mărfuri din Turcia înspre țări din Europa, le-a spus procurorilor DIICOT, la audieri, că a intrat în această grupare la recomandarea unui coleg, care i-a sugerat să facă bani în plus transportând obiecte interzise.

Inițial, la finalul anului 2024, i s-a propus să transporte un pistol din Turcia în România, în schimbul sumei de 750 de euro pe care urma să o primească la livrare. Acesta a primit pistolul de la un liderul grupării, la granița turco-bulgară.

„(n.r. Turcul care i-a dat pistolul) era însoțit de un băiețel în vârstă de aproximativ 4-5 ani, a venit cu o mașină marca Subaru, de culoare gri închis, scoțând din portbagaj, de sub roată de rezervă, 3 piese de armă (țeava, mecanismul de dare a focului, patul) și un încărcător cu 21 de bucăți cartușe cu glonț calibrul 9 mm, ce erau ambalate într-o pungă din plastic albastru”, potrivit rechizitoriului.

Șoferul a fost prins în flagrant la al doilea transport

După ce a preluat arma și a ascuns-o în cabină, șoferul a condus până în România, iar în tot acest timp comunica pe Whatsapp cu unul dintre membrii grupării, căruia îi trimitea constant locația în care se află.

Ajuns în România, acesta s-a întâlnit cu două persoane care i-au dat cei 750 de euro în schimbul pungii în care se afla arma dezasamblată.

Cele două persoane care au cumpărat arma dezasamblată de la șoferul de tir erau, de fapt, un investigator sub acoperire și un colaborator DIICOT. Aceștia au constatat că „au cumpărat”:

O armă de foc cu glonț de calibru 9 mm, replică după o armă letală UT9-M, un încărcător cu 28 de cartușe de calibru 9x19mm și un pat tactic.

Procurorii au continuat să îl urmărească pe șofer și l-au prins în flagrant pe A1 la al doilea transport făcut în aceeași lună, în timp ce avea asupra lui două pistoale și două amortizoare de sunet.

Pistoalele din Turcia ajungeau la clanuri din România

Potrivit DIICOT, autoritățile române au depistat în trecut și alte transporturi de arme procurate de liderul grupării din care face parte șoferul condamnat, astfel că acesta a fost nevoit să își schimbe metoda.

„A micșorat numărul de arme trimise într-un transport la 2-3, maximum 5 arme, și nu a mai comunicat date despre transporturi cumpărătorilor, folosindu-se pentru intermedierea tranzacțiilor de un interpus - cetățean turc ce se afla pe teritoriul României, în zona Ploiești”, potrivit rechizitoriului.

Armele transportate din Turcia ajungeau „inclusiv la membri ai unor clanuri interlope”, mai arată DIICOT.

Cercetările procurorilor au continuat separat de dosarul șoferului de tir, fiind vizați cetățenii turci care făceau parte din gruparea care aducea arme în România, dar și interlopi din țară.

Turcia se confruntă cu „flagelul armelor de foc deținute ilegal”

Din acest dosar reiese, pe larg, mecanismul și modul de acțiune ale grupărilor care aduc arme din Turcia.

Rapoartele autorităților turce, citate de procurori, arată că „în Turcia există 4 milioane de arme de foc deținute legal și 36 de milioane de arme de foc nelicențiate”. Practic, unul din doi bărbați adulți din Turcia deține ilegal o armă, potrivit sursei citate.

„Dimensiunea flagelului armelor de foc deţinute ilegal şi/sau folosite în acţiuni infracţionale în Turcia este favorizată de mai mulți factori dintre care precizăm vecinătatea zonelor în care se desfăşoară conflicte armate, prezenţa unor grupări teroriste și infracționale foarte active precum şi limitele operaţionale ale forţelor de poliţie şi jandarmeriei, dar principalul factor este reprezentat de dimensiunea industriei producătoare de arme de foc pe teritoriul acestui stat”, potrivit procurorilor DIICOT.

Armele ilegale sunt revândute în România de grupările infracționale

Poliția Română arată că persoanele implicate în acest gen de fapte au, practic, „acces la arme ieșite din circuitele legale, de exemplu în urma furturilor sau din zonele de conflict armat sau la fabricile și atelierele ce produc arme în mod ilegal”.

Odată procurate armele ilegale, este nevoie de „intermediari” care să le transporte în Europa. În acest caz, se apelează la „persoane de cetățenie turcă ce efectuează transporturi de mărfuri, ascunse de obicei în interiorul cabinei sau cu ajutorul unor cetățeni de naționalitate moldovenească, disimulate între bunuri și componente ale autoturismelor”.

Odată ajunse în România, armele sunt preluate de „persoane cunoscute în mediul infracțional” care la rândul lor le revând către membrii grupărilor din zona traficului de droguri sau de persoane, potrivit DIICOT.