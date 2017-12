(P) Deciziile revoluționare care au făcut din Lenovo un brand de renume mondial

Lenovo este al doilea producător mondial, după HP, de calculatoare. Totodată, este un jucător important în piața telefoanelor mobile și a tabletelor, precum și a altor soluții IT. Numele este un acronim, pornind de la ”Le” (Legend) și ”Novo” (pseudo-latină pentru ”nou”), adică ”Noua Legendă”.

Cum a ajuns, însă, gigantul chinez aici? Înființată în 1984, la Beijing, cu o investiție inițială de doar 25.000 de dolari și cu doar 10 ingineri, Lenovo a ajuns să facă concurență giganților Microsoft, Apple, Samsung și Google. Printre alte explicații, cum ar fi calitatea produselor sale, se numără însă și deciziile inspirate luate de-a lungul timpului.

În 2005, Lenovo a cumpărat nici mai mult nici mai puțin decât IBM. După 2000, când laptopurile au început să amenințe dominația PC-urilor de tip desktop, iar standardul Wi-Fi devenea tot mai popular, permițând conexiuni la internet și în afara propriei locuințe, Lenovo avea două variante: să cumpere un brand deja consacrat pe piața laptopurilor sau să intre în joc plecând de la zero. Chinezii au preferat prima variantă și au achiziționat IBM cu 1,75 miliarde de dolari. Lenovo a preluat gamele de produse ThinkPad și ThinkCentre și a dezvoltat în continuare noi produse, destinate unui public tot mai divers de la an la an. Așa au apărut IdeaPad, Yoga și Helix, trei game foarte apreciate de laptopuri de la Lenovo.

În 2014, a fost a doua decizie revoluționară a chinezilor. Lenovo a achiziționat Motorola. Gigantul american producător de telefoane mobile a avut dificultăți în a ține pasul cu concurența la trecerea spre segmentul smartphone. Primul cumpărător al Motorola a fost Google, în 2011. Google, care a plătit 12,5 miliarde de dolari pentru această achiziție, a păstrate brevetele și patentele celor de la Motorola și a pus brandul din nou la vânzare. Lenovo a cumpărat Motorola cu 2,91 miliarde de dolari. A fost o soluție win-win. Lenovo era antrenat deja în vâltoarea pieței de smartphone-uri cu Android, dar nu cucerise încă piața vestică, așa cum și-ar fi dorit. Prin achiziția Motorola Mobility, Lenovo a ajuns să fie un producător global de smartphone-uri.

Spre deosebire de metoda folosită la achiziționarea IBM, când laptopurile au fost rebrand-uite cu numele Lenovo, în cazul telefoanelor, Lenovo a mers pe mâna numelui deja consacrat al Motorola. Lenovo a continuat trendul unei experiențe cât mai pure Android, alegând să ofere clienților o interfață simplă și eficientă.