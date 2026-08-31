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Galerie Foto Nou centru de chirurgie cardiovasculară, inaugurat la Târgu Mureș. Bolojan: „O investiție importantă pentru pacienții din întreaga țară

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Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
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Din articol
Bolojan: „Târgu Mureș este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită” Centru integrat pentru chirurgie cardiovasculară și transplant

Premierul Ilie Bolojan a participat, luni, alături de ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila-Zoltán la inaugurarea noului Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, o investiție de peste 782 de milioane de lei, finanțată prin PNRR și de la bugetul de stat.

Proiectul are o valoare totală de peste 782 de milioane de lei, dintre care aproape 500 de milioane de lei provin din fonduri PNRR, potrivit comunicatului de presă al Guvernului. Pentru componenta de finanțare națională necesară finalizării investiției, Ministerul Sănătății a alocat aproximativ 190 de milioane de lei de la bugetul de stat. În luna iunie, ministerul a virat o tranșă de 79,2 milioane de lei pentru accelerarea lucrărilor și finalizarea proiectului.

Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
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Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 1 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 2 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 3 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 4 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 5 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 6 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 7 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro | Poza 8 din 8
Ilie Bolojan și Cseke Attila, la inaugurarea Centrului de neurochirurgie din Cluj / Foto: gov.ro
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Noul centru are o suprafață de peste 19.300 de metri pătrați și reunește într-o singură clădire activitățile Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Unitatea dispune de 219 paturi, dintre care 214 pentru spitalizare continuă și cinci pentru spitalizare de zi, precum și de un bloc operator cu patru săli de operație, inclusiv o sală hibridă.

Bolojan: „Târgu Mureș este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită”

Centrul include secții moderne de terapie intensivă, laboratoare pentru cardiologie intervențională și electrofiziologie, precum și facilități dedicate transplantului cardiac.

„Sunt aici în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraș pentru medicina românească și pentru România. Târgu Mureș este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România și am tot respectul pentru profesioniștii de aici”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

El a subliniat că investiția este importantă nu doar pentru municipiul Târgu Mureș, ci pentru pacienții din întreaga țară.

„Este o investiție importantă pentru Târgu Mureș, dar mai ales pentru pacienții din întreaga țară care au nevoie de astfel de servicii medicale”, a spus Bolojan.

Citește și: Ilie Bolojan: E final de PNRR. La sănătate am început cu un buget de peste 2 miliarde de euro şi am ajuns la puţin peste un miliard

Centru integrat pentru chirurgie cardiovasculară și transplant

Potrivit Guvernului, noua infrastructură va permite concentrarea într-un singur spațiu a activităților de diagnostic, tratament, chirurgie cardiovasculară, terapie intensivă și transplant.

Finalizarea centrului ar urma să crească accesul pacienților, atât adulți, cât și copii, la servicii medicale moderne și să reducă timpii de așteptare pentru intervențiile cardiovasculare.

Investiția este prezentată de Guvern drept un proiect care consolidează rolul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș în rândul centrelor medicale avansate din România pentru intervenții cardiovasculare complexe.

Totodată, noul centru ar urma să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de tratament, creșterea calității actului medical și dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul cardiovascular.

Editor : Ana Petrescu

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