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Evaluarea S&P, următorul test pentru România. Nazare, despre scăderea deficitului bugetar: „Rezultatele nu sunt un motiv de relaxare”

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Alexandru Nazare
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
Dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei Evaluarea S&P, următorul test pentru România

Deficitul bugetar a coborât la 2,34% din PIB după primele șapte luni ale anului, față de 3,99% în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o reducere de 28,36 miliarde de lei, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta avertizează însă că „problema deficitului nu este rezolvată”, în condițiile în care dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei, iar România urmează să treacă printr-un nou test: evaluarea agenției S&P.

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Nazare a arătat că, în termeni nominali, deficitul înregistrat în primele șapte luni ale anului este cu 37% mai mic decât cel din perioada similară a anului trecut. Ministrul susține că ajustarea bugetară a fost realizată în paralel cu majorarea investițiilor și accelerarea absorbției fondurilor europene.

„Execuția bugetară pe primele 7 luni confirmă menținerea direcției de reducere a deficitului: de la 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025 la 2,34% în acest an. În termeni nominali, deficitul este cu 37% mai mic. Important este și cum facem această ajustare. Veniturile au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Cheltuielile de personal sunt cu 4,06 miliarde de lei mai mici, iar investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde peste nivelul de anul trecut. Peste 71% din investiții sunt susținute din fonduri europene și PNRR. Am continuat, în același timp, rambursările de TVA către companii: peste 20,4 miliarde de lei în primele șapte luni. Reducerea deficitului nu trebuie făcută blocând investițiile sau afectând lichiditatea companiilor. Aceste rezultate arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile”, a scris acesta.

Citește și: Execuţia bugetară la şapte luni: deficitul a scăzut cu 28,36 miliarde de lei faţă de 2025 şi a coborât la 2,34% din PIB

Dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei

Nazare avertizează însă că scăderea deficitului din primele șapte luni nu înseamnă că dezechilibrele bugetare ale României au fost eliminate. Costurile cu dobânzile au trecut deja de 40 de miliarde de lei, situație pe care o pune pe seama deficitelor acumulate în ultimii ani.

„Dar aceasta nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată. Dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei în șapte luni. Aceasta este una dintre facturile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani și unul dintre motivele pentru care trebuie să continuăm corecția. Cu cât deficitul și necesarul de finanțare se reduc, cu atât putem reduce în timp presiunea asupra costurilor de finanțare”, a explicat ministrul Finanțelor.

El a atras atenția și asupra modului în care trebuie interpretate execuțiile bugetare din lunile următoare. Începând din august, baza de comparație se va schimba, odată cu anualizarea efectelor măsurilor adoptate în vara anului 2025, iar diferențele față de anul trecut se vor diminua.

„Trebuie, de asemenea, să citim corect evoluția execuțiilor bugetare în lunile care urmează. Din august vom vedea anualizarea efectelor măsurilor adoptate în vara lui 2025, astfel că baza de comparație se schimbă, iar diferențele față de anul trecut se vor reduce în mod firesc. În continuare, testul nu mai este doar comparația cu 2025, ci menținerea execuției în profilul bugetar și pe traiectoria necesară pentru atingerea țintei de deficit pe întregul an”, a mai scris Nazare, potrivit aceleași surse. 

În opinia sa, stabilizarea din primele șapte luni trebuie transformată într-o corecție structurală, prin controlarea cheltuielilor, o politică salarială predictibilă, absorbția mai rapidă a fondurilor europene și prioritizarea investițiilor.

Citește și: ANALIZĂ Eșecul Legii salarizării crește riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk” (Bloomberg)

Evaluarea S&P, următorul test pentru România

Ministrul Finanțelor susține că rezultatele execuției bugetare reprezintă un argument în discuțiile cu agențiile de rating, însă avertizează că acestea nu justifică o relaxare a disciplinei fiscale. Următorul test important pentru România va fi evaluarea agenției S&P, în condițiile în care investitorii urmăresc atât capacitatea statului de a continua reducerea deficitului, cât și construirea unui buget credibil pentru 2027.

„Urmează un nou test important pentru România în perioada următoare – evaluarea agenției S&P. Rezultatele execuției sunt un argument important în dialogul cu agențiile de rating, dar nu sunt un motiv de relaxare. Piețele și investitorii analizează atent capacitatea României de a păstra direcția și de a construi un buget credibil pentru 2027, Credibilitatea fiscală se construiește greu și se poate pierde rapid. De aceea, responsabilitatea rămâne obligatorie. Într-o perioadă în care costurile de finanțare rămân ridicate, fiecare pas prin care reducem deficitul într-un mod credibil contează pentru noi toți, pentru companii și pentru întreaga economie”, a concluzionat Nazare.

Editor : A.D.

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