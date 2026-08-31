George Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier

Președintele AUR George Simion a reacționat la informațiile privind o posibilă desemnare a unui premier de către președintele Nicușor Dan și susține că șeful statului nu va numi un prim-ministru până cel puțin pe 21 septembrie.

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură?”, a scris George Simion pe Facebook.

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Liderul AUR a cerut, în același mesaj, organizarea de alegeri și a susținut că formațiunea pe care o conduce ar trebui să primească posibilitatea de a forma Guvernul.

„Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a transmis Simion.

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Mesajul lui George Simion vine după informațiile publicate de Digi24 potrivit cărora Nicușor Dan îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări, iar șeful statului ar putea desemna un premier până la sfârșitul săptămânii viitoare. Varianta discutată ar fi un Guvern cu miniștri politici și un premier independent.

George Simion a cerut în repetate rânduri desemnarea unui premier și a susținut că AUR este pregătit să preia guvernarea. În iulie, liderul AUR îi transmitea lui Nicușor Dan: „Nominalizează un premier ACUM!”, în contextul crizei politice.

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Editor : Ana Petrescu