Toamna începe cu vreme schimbătoare. Cum arată prognoza până pe 13 septembrie, în fiecare regiune din țară

Meteorologii anunță o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni, între 31 august - 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni ale țării. După o răcorire la începutul lunii septembrie, temperaturile vor crește din nou în jurul datei de 5-6 septembrie, apoi vor scădea treptat, iar ploile vor reveni în mai multe zone.

Vremea în Banat

În prima zi media temperaturilor maxime va fi de 35 de grade, apoi va scădea până spre 30...31 de grade, valori ce se vor menține în primele patru zile ale lunii septembrie. Ulterior, se poate observa o creștere semnificativă a maximelor termice, astfel că, media acestora va fi de 34 de grade, între 5 și 8 septembrie. În ultima parte a perioadei analizate, media temperaturilor din timpul zilei va scădea, astfel că la finalul celei de-a doua săptămâni va atinge 30 de grade.

În ceea ce privește media minimelor termice, aceasta va fi mai mare în ziua de 1 septembrie, când va fi de 19 grade, apoi va scădea spre 14...15 grade, între 2 și 5 septembrie. În a doua jumătate a intervalului de analiză se poate remarca faptul că media temperaturilor minime nu va avea variații notabile și va fi de 14...16 grade.

Va ploua în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Crișana

La începutul intervalului de referință media maximelor termice va fi de 35 de grade, apoi va scădea până la 30...31 de grade, în perioada 1-4 septembrie, după care se poate identifica o creștere a temperaturilor diurne, astfel încât media acestora va fi de 34 de grade, în zilele de 5, 6 și 7 septembrie. Tendința pentru cea de-a doua săptămână indică o scădere treptată a mediei temperaturilor maxime, atingând valoarea de 28 de grade în ultima zi de anticipație.

Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopții, aceasta va porni de la 15 grade, în prima zi, apoi va fi în creștere până la 18 grade, în a doua zi, după care se remarcă scăderea și menținerea în jurul valorii de 14 grade, în perioada 2-4 septembrie.

Ulterior, media minimelor termice va crește ușor și va atinge 16 grade, în data de 6 septembrie, apoi va scădea treptat până spre sfârșitul intervalului analizat, fiind în jurul a 14 grade.

Vor fi averse în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea în Transilvania

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor maxime de 31 de grade, după care se observă o scădere a acesteia în perioada 1-4 septembrie când se vor înregistra 28 de grade.

Din data de 5 septembrie se remarcă creșterea mediei maximelor termice până spre 31 de grade, valoare ce se va menține până în ziua de 7 septembrie. În cea de-a doua săptămână se observă scăderea treptată a temperaturilor diurne, astfel încât la finalul perioadei de analiză vor fi aproximativ 26 de grade.

În situația minimelor termice, în primele trei zile se evidențiază valoarea mediată de 14 grade, după care temperaturile minime vor scădea și vor atinge o medie de 12 grade. Această valoare se va menține pe tot parcursul intervalului de anticipație, exceptând data de 6 septembrie când vor fi aproximativ 14 grade.

Va ploua în primele două zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creștere în cea de-a doua săptămână.

Vremea în Maramureș

Vremea va fi călduroasă în prima zi când media temperaturilor maxime va fi de 33 de grade. Ulterior se observă o răcorire în intervalul 1-4 septembrie când media temperaturilor diurne va fi de 28 de grade.

În 5 septembrie valorile termice vor crește, astfel încât se vor situa în jurul a 32 de grade, apoi vor scădea treptat până la finalul celei de-a doua săptămâni, când mediat se vor atinge 27 de grade. Pe de altă parte, media temperaturilor nocturne va porni de la 15 grade în prima zi, apoi va crește spre 17 grade, în a doua zi, după care se va situa în jurul valorii de 13 grade, în perioada 2-4 septembrie.

În data de 6 septembrie se identifică valoarea mediată de 15 grade, apoi tendința este de scădere treptată până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, când media temperaturilor minime va fi de 12 grade.

Vor fi averse la începutul primei săptămâni, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creștere în a doua jumătate a intervalului de anticipație.

Vremea în Moldova

Temperaturile maxime vor scădea în prima parte a intervalului, astfel că vor atinge o medie de 26 de grade, în zilele de 3 și 4 septembrie. Se remarcă încălzirea din următoarea zi (5 septembrie), astfel că, mediat, se vor înregistra 30 de grade.

După aceasta, în intervalul 6-11 septembrie, media temperaturilor de pe parcursul zilei va fi de 28 de grade, iar spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni se identifică o scădere a valorilor termice diurne până la aproximativ 25 de grade.

Din punct de vedere al minimelor termice, nu se observă variații semnificative, astfel că media acestora va fi cuprinsă între 13 și 16 grade, cu cele mai mari valori în perioada 31 august-2 septembrie și în data de 6 septembrie.

Temporar vor fi averse în ambele săptămâni analizate, însă probabilitatea va fi mai mare în intervalul 1-6 septembrie.

Vremea în Dobrogea

Media maximelor termice va fi de 28 de grade, în intervalul 31 august - 4 septembrie, după care se poate evidenția încălzirea semnificativă din zilele de 5 și 6 septembrie când, mediat, se vor atinge 31 de grade.

După aceasta, temperaturile maxime vor fi în scădere treptată, astfel încât la finalul celei de-a doua săptămâni se identifică valoarea medie de 27 de grade. Referitor la media minimelor termice, în cazul ambelor săptămâni nu se observă variații semnificative, fiind cuprinsă între 16 și 19 grade, cu cele mai mici valori în data de 1 septembrie, iar cele mai ridicate, în zilele de 6 și 7 septembrie.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 3-5 septembrie, însă în restul intervalului de anticipație se va menține redusă.

Vremea în Muntenia

În primele trei zile, media temperaturilor diurne va fi de 31 de grade, apoi în data de 3 septembrie se poate remarca o scădere ușoară a acesteia, până în jurul a 29 de grade. În următoarele trei zile vremea se va încălzi, astfel că media maximelor termice va atinge valoarea de 34 de grade, în data de 6 septembrie.

Ulterior, se identifică scăderea treptată a mediei termice respective, situându-se în jurul a 28 de grade în ultima zi analizată (13 septembrie). În cazul temperaturilor din timpul nopții, media acestora se va încadra între 15 și 17 grade, astfel că nu va prezenta variații notabile pe toată durata intervalului de anticipație.

Probabilitatea de ploaie va fi redusă, exceptând perioada 2-3 septembrie când local vor fi averse.

Vremea în Oltenia

În primele trei zile, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre 30 de grade, în data de 3 septembrie, caracterizând o vreme călduroasă. Mai mult decât atât, se poate identifica o creștere a maximelor termice până în ziua de 6 septembrie când, mediat, se vor înregistra 35 de grade.

După aceasta, valorile termice din timpul zilei vor fi în scădere treptată și se vor situa în jurul a 30 de grade la finalul celei de-a doua săptămâni de anticipație.

Raportat la media temperaturilor minime, în primele zile nu se observă variații semnificative, o scădere, însă, se preconizează doar în intervalul 4-5 septembrie când se vor înregistra 15 grade.

Nu în ultimul rând, cea de-a doua jumătate a perioadei de analiză indică o medie a minimelor termice de 15...16 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 2-4 septembrie, însă în restul intervalului de anticipație va fi redusă.

Vremea la munte

Perioada analizată va debuta cu o medie a temperaturilor maxime de 21 de grade, după care se remarcă scăderea de la o zi la alta până în data de 4 septembrie, când vor fi 18 grade.

Maximele termice vor fi în creștere în următoarea zi (5 septembrie), astfel că media acestora va atinge 22 de grade, valoare ce se va menține până în ziua de 7 septembrie. În cea de-a doua săptămână se evidențiază scăderea treptată a temperaturilor din timpul zilei, astfel încât se vor înregistra 17 grade la finalul perioadei de anticipație.

În cazul mediei minimelor termice, prima jumătate a intervalului va debuta cu valoarea de 12 grade, după care temperaturile minime vor scădea și vor fi de aproximativ 9 grade, în data de 4 septembrie.

Ulterior, minimele termice vor crește spre o medie de 13 grade, în data de 6 septembrie, după care se preconizează o scădere treptată, iar la sfârșitul perioadei analizate se vor înregistra aproximativ 9 grade.

Va ploua în primele zile, apoi probabilitatea de ploaie va fi mare în a doua săptămână.

Editor : C.S.