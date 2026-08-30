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Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține 22% din voturi (sondaj CURS)

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Majoritatea bucureştenilor (73%) consideră că România merge într-o direcţie greşită, arată un sondaj de opinie realizat de CURS la nivelul Capitalei. În scenariul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obţine cele mai multe voturi, mai arată datele. 

Astfel, 73% dintre respondenţi cred că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 18% apreciază că direcţia este una bună. 9% nu au exprimat o opinie.

Conform sondajului, 63% dintre respondenţi spun că Bucureştiul se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce pentru 25% direcţia este una bună.

Traficul şi aglomeraţia sunt indicate de 33% dintre respondenţi drept principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Pe locul al doilea se află starea străzilor şi a drumurilor, menţionată de 19% dintre bucureşteni, urmată de problema parcărilor, cu 11%.

Impozitele şi taxele sunt considerate principala problemă de 8% dintre respondenţi, nivelul de trai de 7%, iar curăţenia şi salubritatea, respectiv spitalele, sănătatea şi medicamentele sunt menţionate de câte 6%.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obţine 22% din voturi, fiind urmat la o diferenţă de un punct procentual de PNL. AUR este creditată cu 20%, iar USR cu 18%.

În afara celor patru partide, SENS este creditat cu 6%, PNRR-Piedone - 5%, S.O.S. România - 4%, iar ACT cu 2%.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 21-28 august, pe un eşantion de 1.069 de respondenţi cu vârsta de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă din Bucureşti.

Marja maximă de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică şi ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului din Bucureşti.

Editor : C.L.B.

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