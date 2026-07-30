(P) Un dispozitiv din casa ta te poate costa mult mai mult decât crezi. Iată cum poți ține sub control cheltuielile de imprimare

Probabil și tu simți cum inflația și scumpirea utilităților îți afectează bugetul. Dacă ești una dintre persoanele care lucrează remote, cu siguranță ai observat cum au crescut și alte costuri: cele legate de energie, internet și cele destinate consumabilelor pentru imprimanta. Printezi documentele personale sau profesionale în propriul birou și suporți costuri care înainte erau preluate de companii. Această cheltuială îți poate afecta destul de mult bugetul, de aceea nu ar trebui să o neglijezi. Există modalități de optimizare și despre acestea ne-am propus să discută.

Primul pas este să te asiguri că imprimanta pe care o folosești sau pe care intenționezi să o achiziționezi suportă consumabile compatibile. Investiția devine chiar bună cu această opțiune. Ai observat că cartușele originale și tonerele de imprimanta recomandate de producători costă mult, uneori chiar cât imprimanta în sine. Din fericire, există alternative care îți permit să economisești. De fapt, poți micșora costurile fără să compromiți calitatea documentelor. Ca și alți utilizatori și tu poți descoperi avantajele oferite de tonere compatibile și cartușe de imprimantă compatibile. Cu aceste soluții reduci costurile și păstrezi performanța imprimării la un nivel înalt.

De ce imprimarea a devenit o cheltuială mare cu consumabile originale?

Imprimanta este folosită des în multe locuințe. Listarea contractelor pentru muncă, a documentelor pentru școală sau a materialelor de lucru grafice, toate generează cheltuieli din bugetul personal. Chiar dacă imprimarea pare ieftină, se acumulează rapid costuri neprevăzute pentru hârtie, tuș, toner, curent electric.

În cazul imprimantelor cu tehnologie inkjet, costul cartușelor originale este ridicat. O altă problemă a acestora este generată de faptul că volumul de cerneală inclus este mic. Unele cartușe originale oferă autonomie doar pentru câteva sute de pagini, ceea ce înseamnă înlocuiri dese. Costurile pentru cartușe originale pot ajunge anual la mii de lei, iar în contextul inflației accelerate acestea nu mai pot fi neglijate.

Ce este un toner compatibil și de ce poate fi o alegere inteligentă

Din nevoia de a identifica soluții mai ieftine multe persoane au început să se intereseze despre consumabile compatibile. Acestea sunt consumabile produse de o companie terță și sunt create pentru a funcționa perfect cu anumite modele de imprimante.

Aceste variante sunt însoțite, asemeni variantelor originale de garanții de conformitate. Certificările oferă consumatorilor siguranța că sunt eficiente, bune și nu afectează dispozitivele pe care sunt montate. Tonerele compatibile sau cartușele compatibile nu afectează imprimanta sau calitatea imprimării. Produsele sunt fabricate conform standardelor europene stricte.

Un exemplu relevant vine de la TonerPartner, o companie ce produce consumabile compatibile pentru imprimante ale brandurilor populare: HP, Brother, Canon, Epson, etc. Fondată în 2014 în Ostrava, Cehia, a dezvoltat propriul brand de consumabile compatibile. În prezent, activează în nouă țări, inclusiv România și Croația, unde oferă soluții accesibile utilizatorilor casnici și companiilor care au nevoie să țină cheltuielile sub control.

TonerPartner produce cartușe de imprimantă compatibile și tonere compatibile care oferă performanțe apropiate de cele originale la costuri considerabil mai mici. Produsele sunt fabricate în UE, în fabrica proprie din și respectă standardele de calitate europene.

Brandul produce inclusiv tonere laser PREMIUM, care ajută utilizatorii să facă economii de până la 60% comparativ cu produsele originale. În cazul acestora costul per pagină este cu aproximativ 60% mai redus, iar calitatea imprimării este aproape identică din punct de vedere vizual. Pentru a beneficia de acest nivel de economisire este important să se aleagă corect setările imprimantei.

Pentru imprimantele cu tehnologie inkjet, Toner Partner produce cartușe alternative care oferă volume de cerneală mai mari. Cartușele compatibile pot avea de trei ori mai multă de cerneală neagră față de cantitatea oferită de produsele original. Acest lucru înseamnă mai multe pagini tipărite și un cost per imprimare mult mai mic.

Diferența dintre cartușele originale și cartușele compatibile

Totuși, testele comparative realizate pe imprimante utilizate frecvent în gospodării arată că diferențele de rezultate între cartușe originale și variante compatibile sunt aproape insesizabile. Testele efectuate pe modelul HP DeskJet Ink Advantage 4535, au avut rezultate surprinzătoare. Cartușele originale HP au oferit rezultate asemănătoare cu variantele compatibile TonerPartner PREMIUM.

Diferența a venit din cantitatea, în cazul modelelor originale care aveau un volum de 6 ml pentru negru și 5 ml pentru color numărul de printuri a fost 363 pagini. Cu variantele compatibile care ofereau 20 ml pentru negru și 18 ml pentru color s-a imprimat 672 pagini.

Cu acest randament diferența de cost per pagină este și mai relevantă: cu variantele originale prețul per pagina a ajuns la 0,40 lei per pagină, iar cu TonerPartner PREMIUM, costul a scăzut la aproximativ 0,25 lei per pagină. Economia făcută în acest caz este de 37%. Participanții la test au observat că calitatea imprimării a fost aproape identică. Diferențele dintre documentele tipărite au fost minore, aproape insesizabile prin comparație directă. Acest test arată că cartușele compatibile oferă rezultate excelente pentru utilizarea zilnică. (sursa)

Cum reduci costurile cu TonerPartner

Mulți consumatori sunt preocupați de buget, TonerPartner are o abordare orientată către economie și fiabilitate. Compania pune la dispoziție un ecosistem complet potrivit pentru activități casnice și profesionale de birou.

Oferă posibilitatea de a cumpăra într-un singur loc tot ceea ce este necesar pentru activitatea de zi cu zi: tonere compatibile, cartușe de imprimantă compatibile, imprimante, hârtie, accesorii și consumabile de birou. Având această posibilitate, vei observa că se va simplifica întregul proces de comandă și, mai important, se reduc costurile de livrare. Alegând Toner Partner poți centraliza achizițiile, ceea ce înseamnă cheltuieli mai bine controlate. Compania și-a extins gama de produse, ceea ce înseamnă mai multe oferte pentru tine.

Produsele TonerPartner PREMIUM vin cu raport excelent între preț, calitate și performanță. Compania oferă și garanție pentru consumabilele compatibile. Mai mult decât atât, există și o garanție privind protecția imprimantei. Dacă un consumabil compatibil provoacă o problemă tehnică imprimantei, atunci compania suportă costurile de reparație sau înlocuire. Cu acest avantaj se elimină temerile utilizatorilor legate de lipsa de compatibilitate.

Cum reduci costurile imprimării chiar din această lună

Dacă ți-ai propus să economisești primul aspect pe care, probabil îl vei analiza, este legat de prețul consumabilelor. Totuși, sunt mai multe obiceiuri simple care pot reduce cheltuielile lunare cu imprimarea. Un prim pas este să alegi cartușe compatibile XL. Aceste variante permit imprimarea unui număr mai mare de pagini oferind un cost per pagină mai avantajos.

De asemenea, este recomandată utilizarea modului economic de imprimare pentru documentele interne sau drafturi. Multe imprimante permit reducerea consumului de cerneală fără a afecta lizibilitatea documentelor.

Hârtiei pe care o folosești pentru imprimare influențează și ea costurile. Recomandări de economisire: nu folosi hartie premium pentru documente uzuale și folosește funcția de imprimarea față-verso. Aceste măsuri contribuie la reducerea consumului.

Ai grijă de imprimantă, întreținerea corectă are impact asupra calității, dar și asupra costurilor. Când cureți regulat capetele și folosești imprimanta previi uscarea cernelii și ceea ce asigură rezultate bune de fiecare dată fără a risipi cerneală. În contextul economic actual, diferențele de preț devin imposibil de ignorat.

Viitorul imprimării aparține soluțiilor compatibile

Consumatorii au devenit mai atenți la costuri, acum se caută produse care oferă eficiență și costrui mai mici. Cartușele compatibile erau privite cu scepticism în trecut, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru pentru că diferențele de calitate față de consumabilele originale au devenit aproape imposibil de observat.

Acum tonerele compatibile și cartușele compatibile au devenit prima alegere pentru birouri mici și pentru gospodării. Produsele oferă economii consistente și performanțe excelente pentru utilizarea de zi cu zi. TonerPartner demonstrează de mai bine de un deceniu că alternativele compatibile pot veni la pachet cu garanții solide, servicii bune și standarde ridicate de calitate.

Pe termen lung, alegerea cartușelor de imprimantă compatibile reduce costurile fără a afecta productivitatea, claritatea documentelor sau experiența utilizatorului. Dacă și pentru tine este important să faci economii, atunci ar trebui să alegi imprimare inteligentă.

Sunt sigure tonerele compatibile pentru imprimantă?

Da, tonerele compatibile Toner Partner sunt sigure, ele respectă standarde stricte de calitate. Produsele PREMIUM includ chiar și garanție pentru probleme provocate imprimantei.

Merită să alegi cartușe de imprimantă compatibile în locul celor originale?

Răspunsul este da. Cartușele compatibile au costuri de achiziție mai mici ceea ce asigură un preț per pagină mai scăzut. Prin optimizarea setărilor și folosirea unei variante de hârtie potrivite se pot face economii importante.

Cum pot reduce costurile de imprimare acasă?

Cartușele compatibile XL TonerPartner și folosirea funcției față verso sunt modalități excelente de a reduce costurile de imprimare.

Editor : A.D.V.