Live TV

Video NATO trimite în România avioane F-18 din Spania, elicoptere anti-dronă și 200 de militari iberici

Data publicării:
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
NATO consolidează apărarea aeriană a României cu 200 de militari iberici, avioane de luptă și elicoptere specializate împotriva dronelor. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. NATO trimite șapte avioane de vânătoare F-18, trei elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer.

NATO a emis în urmă cu foarte puțin timp un comunicat de presă despre aceste detașamente de apărare care vor fi desfășurate pe flancul estic. În țara noastră, Spania va trimite șapte aeronave de luptă F-18, un avion cisternă și, extrem de importante, trei elicoptere care vor lupta împotriva dronelor intrate în spațiul aerian al țării noastre, relatează Alexandra Dinu, jurnalistă Digi24.

Odată cu această tehnică, vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la Baza Mihail Kogălniceanu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că, împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră, vor acționa împotriva aparatelor de zbor care intră în spațiul aerian al țării noastre și, implicit, al NATO.

O altă rotație va avea loc în Estonia. Acolo, Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Turcia va face poliție aeriană în țara baltică. Iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni. Acolo, apărarea spațiului aerian va fi preluată de către Italia.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
piloti romani
Militarii români care au doborât drone în România și Estonia au fost înaintaţi în grad în mod excepţional
Russia Ukraine War
Prima convorbire dintre Drapatîi și comandantul NATO: Ce a cerut Ucraina pentru a schimba soarta războiului cu Rusia
profimedia-1114678088
De ce devin incendiile de vegetație tot mai greu de stins în Europa și ce măsuri urgente propun experții
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Arest prelungit pentru stagiara acuzată de spionaj la NATO: mister, suspiciuni și reacții internaționale
profimedia-1118530092
Temperaturi extreme și incendii în Spania și Franța: 300.000 de evacuați. Pompier: „Este ca lupta lui David împotriva lui Goliat”
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
Flying object explodes in eastern Poland
Ce se știe despre racheta rusească prăbușită în Polonia, care a...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Fritz să meargă acasă!” Simion spune că a votat amendamentul depus...
Ultimele știri
Melania Trump anunță un nou acord pentru repatrierea copiilor separați de familii în războiul din Ucraina
Armata rusă ar fi folosit o rachetă nord-coreeană într-un atac asupra Ucrainei, pentru prima dată în ultimul an
(P) Un dispozitiv din casa ta te poate costa mult mai mult decât crezi. Iată cum poți ține sub control cheltuielile de imprimare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea a încins internetul în ziua în care FCU Craiova, echipa sa favorită, a revenit în fotbal
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Pădurariu e titular, așa cum a anunțat Fanatik! Update...
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Craioveanu bagă mâna în foc: "Nicio echipă din România! Nici măcar FCSB"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...