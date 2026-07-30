România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. NATO trimite șapte avioane de vânătoare F-18, trei elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer.

NATO a emis în urmă cu foarte puțin timp un comunicat de presă despre aceste detașamente de apărare care vor fi desfășurate pe flancul estic. În țara noastră, Spania va trimite șapte aeronave de luptă F-18, un avion cisternă și, extrem de importante, trei elicoptere care vor lupta împotriva dronelor intrate în spațiul aerian al țării noastre, relatează Alexandra Dinu, jurnalistă Digi24.

Odată cu această tehnică, vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la Baza Mihail Kogălniceanu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că, împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră, vor acționa împotriva aparatelor de zbor care intră în spațiul aerian al țării noastre și, implicit, al NATO.

O altă rotație va avea loc în Estonia. Acolo, Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Turcia va face poliție aeriană în țara baltică. Iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni. Acolo, apărarea spațiului aerian va fi preluată de către Italia.

Editor : Liviu Cojan