Un fost pilot de Rafale din cadrul Marinei franceze a fost pus sub anchetă oficială la Paris pentru presupuse activități de spionaj în favoarea Chinei.

Francezul Pierre-Henri Chuet, care a pilotat avioane de vânătoare Super Étendard și Rafale M de pe portavionul „Charles de Gaulle”, a fost prezentat în fața unui judecător de instrucție săptămâna trecută, după ce a fost interogat la sediul serviciului de informații interne al Franței, DGSI. Locuința sa a fost percheziționată, potrivit informațiilor publicate de Intelligence Online

Chuet este acuzat de patru capete de acuzare: divulgarea de secrete de apărare națională de către o persoană însărcinată cu păstrarea acestora, colaborare cu o putere străină, colectarea de informații referitoare la interesele fundamentale ale națiunii și transmiterea de informații către o putere străină. El a fost plasat sub supraveghere judiciară.

Conform procedurii franceze, procedura „mise en examen” nu reprezintă nici o condamnare, nici o decizie de trimitere a cazului în judecată. Aceasta indică faptul că un magistrat de instrucție consideră că există probe serioase sau coroborate care justifică o anchetă oficială.

Călătoriile în China au dus la o sesizare din partea armatei în 2025

Publicația franceză de investigații Le Canard Enchaîné a relatat în aprilie 2025 că Parchetul din Paris primise o sesizare din partea Ministerului Forțelor Armate la 19 februarie 2025, privind un fost militar suspectat de activități de spionaj în favoarea unei puteri străine.

Pilotul ar fi călătorit în China în septembrie 2018 și august 2019, în timp ce se afla încă în serviciu, fără a-și informa superiorii, așa cum prevăd reglementările militare franceze. Se spune că ambele călătorii au fost organizate și finanțate de o companie de aviație sud-africană.

Chuet, care deține dublă cetățenie franceză și canadiană, s-a pregătit ca ofițer de schimb în cadrul Marinei SUA și a efectuat aproximativ 200 de aterizări pe portavioane înainte de a fi eliberat din serviciu din motive medicale, în urma unui accident vascular cerebral. Ulterior, și-a construit o comunitate numeroasă de fani ai aviației pe YouTube și a lucrat ca autor, conferențiar corporativ și pilot de linie.

Această experiență în aviația de portavioane ar fi deosebit de valoroasă pentru Beijing. Marina Armatei Populare de Eliberare a Chinei operează trei portavioane, iar un al patrulea se află în construcție. Cel mai nou dintre acestea, „Fujian”, este configurat pentru decolări asistate de catapultă și aterizări cu frânare. Prin urmare, piloții navali francezi, instruiți pe singurul portavion CATOBAR operațional din afara Marinei SUA, fac parte dintr-o categorie restrânsă și extrem de căutată.

Intermediarii sud-africani fac legătura între cazuri din cadrul NATO

Intermediarul sud-african aflat în centrul cazului francez se înscrie într-un tipar documentat la nivelul întregii alianțe.

O anchetă realizată de Sky News în 2022 a identificat Academia de Zbor de Testare din Africa de Sud (TFASA) ca pe un canal de recrutare a foștilor piloți militari britanici, ceea ce a determinat Ministerul Apărării din Marea Britanie să emită o alertă de amenințare. O anchetă a ziarului „Mail on Sunday”, publicată pe 28 iunie 2026, a numit încă șapte foști membri ai personalului britanic care fuseseră abordați.

Ziarul spaniol ABC a relatat pe 25 iulie 2026 că serviciile de informații au identificat cel puțin doi foști piloți ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole care lucrau la instruirea piloților militari chinezi angajați prin intermediari sud-africani, inclusiv TFASA.

De asemenea, Departamentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare în 2017 pe fostul pilot al Corpului de Marină al SUA, Daniel Duggan, pentru instruirea privind aterizarea pe portavioane care ar fi fost oferită piloților chinezi printr-un contract cu TFASA, Australia aprobând extrădarea sa în 2022.

În ianuarie 2026, Departamentul de Justiție al SUA a depus o plângere civilă de confiscare, urmărind să pună sechestru pe două simulatoare de misiune pentru echipaj, construite de TFASA și interceptate în timpul transportului din Africa de Sud către China. Concepute după modelul interiorului aeronavei Boeing P-8 Poseidon, sistemele ar fi încorporat software de origine americană și expertiză occidentală în domeniul războiului antisubmarin pentru a ajuta personalul chinez să detecteze și să urmărească submarinele Marinei SUA.

În februarie 2026, a fost arestat fostul pilot al Forțelor Aeriene ale SUA, Gerald Eddie Brown Jr., fiind ulterior acuzat că ar fi susținut o prezentare privind avionul F-35 în China.

Editor : B.E.