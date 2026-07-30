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România se împrumută cu 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. Senatul a dat votul final

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Foto: Getty Images
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Senatul a adoptat, în plenul de joi, proiectul de aprobare a Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 euro. Propunerea legislativă a fost votată în forma adoptată, miercuri, de Camera Deputaților și merge la promulgare.

Acordul SAFE a fost semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026.

La Senat au fost 83 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă”, două abțineri și doi senatori nu au votat deloc.

Nu au existat amendamente pe proiectul de lege nici la Camera Deputaților, nici la Senat.

„Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare a lichidității, a costurilor serviciilor pentru cheltuielile de regie și a altor costuri aferente împrumutului se asigură de Ministerul Finanțelor conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale. (...) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Comisia Europeană amendamente la Acordul de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană”, prevede propunerea legislativă.

Senatul a adoptat proiectul în calitate de for decizional și astfel merge la promulgare.

Editor : Ana Petrescu

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