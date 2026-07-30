Senatul a respins noua lege a integrității, după scandalul dintre PSD, USR și PNL. Ce modificări controversate aducea proiectul

Senatul a respins, în calitate de cameră decizională, noua lege a integrității, care aduce schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Aleșii au propus ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soți să fie păstrate tot la secret. Cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția, la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Direct vizat era Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Acum, USR și PNL anunță că vor veni cu un nou proiect.

Doar 59 de senatori au votat pentru adoptarea proiectului, în timp de 28 de aleși s-au abținut și 29 nu au votat. Astfel, legea a fost respinsă, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Ping-pong cu legea

După ce s-a iscat scandal în timpul dezbaterilor din Comisia Juridică din cauza amendamentului PSD care ar pune în pericol mandatul de primar al liderului USR, Dominic Fritz, liderul senatorilor PNL a propus ca legea să nu primească votul final astăzi, în plenul Senatului, ci să fie amânată până săptămâna viitoare.

„Sunt trei necorelări în forma adoptată. Să venim săptămâna viitoare când avem sesiune extraordinară cu o lege care nu are nicio fisură”, a propus Daniel Fenechiu de la tribună.

În replică, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a transmis că „retrimiterea la comisie are drept scop salvarea lui Dominic Fritz”.

Fenechiu a venit apoi cu o altă idee: amendamentul PSD să fie scos din lege. Ambele propuneri au fost respinse. În cele din urmă, liberalul a anunțat de la tribună că senatorii PNL nu vor participa la vot, iar legea a fost repinsă.

Ce prevedea proiectul

Modificări majore în privința publicării veniturilor și a conflictului de interese

Printr-un amendament depus de PSD și susținut inclusiv de AUR și unii liberali, persoanelor față de care „s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii”.

Cu alte cuvinte, Dominic Fritz ar fi urmat să își piardă mandatul, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv, luna trecută, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu liderul USR, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese.

Fritz a declarase la Parlament că USR va ataca legea la CCR dacă va fi adoptată de Senat.

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Sursa: Captură

Averi publice doar parțial

Aleșii au mai propus înlocuirea actualelor declarații de avere și de interese, afectate de decizia Curții Constituționale din 2025 privind publicarea lor, cu o declarație de interese financiare.

Asta ar fi însemnat că demnitarii erau obligați să completeze în contiuare toate informațiile legate de averi și interese și să le depună la Agenția Națională de Integritate (ANI). Documentele ar fi rămas confidențiale, iarANI ar fi urmat să extragă apoi o parte dintre informații pentru a le publica.

Documentul public ar fi urmat să conțină mai puține detalii despre averile demnitarilor. De exemplu, banii din conturi să nu mai fie afisați în sume exacte, ci încadrați în intervale, astfel încât averile să fie consultate doar parțial. ( VEZI AICI cum va arăta noua declarație de avere)

Politicienii nu vor mai declara banii cash

Un alt amendament adus legii, și adoptat în Comisia Juridică a Senatului, elimina obligația de a include sumele cash în declarația de avere. Cu alte cuvinte, un demnitar nu ar fi fost obligat să declare veniturile pe care le are în bani gheață.

Amendamentul a fost propus de senatoarea grupului PACE Cosmina Cerva. Sursa: Captură

Niciun detaliu despre bunurile soților

Noile declarații privind averile demnitarilor nu ar fi cuprins nici informații despre veniturile membrilor familiei. Noua lege păstra, astfel, decizia Curții Constituționale din 2025 care arată că datele referitoare la veniturile soților și copiilor nu pot să fie făcute publice.

Bolojan, atac la PSD: „Trebuie să ai mult tupeu”

Ilie Bolojan a fost prezent la ședința de joi a Senatului și i-a atacat pe social-democrați pentru modificările propuse legii integrității:

„Nu aș fi luat cuvântul dacă domnul Zamfir nu m-ar fi pomenit. Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional și apoi să vii să spui că se pierd bani, în condițiile în care ai dat un Guvern jos, nu ți-ai asumat răspunderea.”

„Vreți să-l salvați pe Fritz”

„Cine are tupeu, domnule premier? Dumneavoastră nu vreți să plecați. Vreți să rămâneți, printre altele, ca să-l salvați pe domnul Fritz.

Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Fritz. De ce trebuie să mai rămână încă doi ani în mandat? Pentru că aveți dumneavoastră o înțelegere? Nu ne interesează”, i-a răspuns social-democratul Daniel Zamfir.

Editor : A.G.