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Comisia de Agricultură a aprobat schemele de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine. Urmează votul final

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femeie cu multe bancnote de lei in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ionel Ciunt: „Rezolvăm o problemă pe care fermierii o așteaptă de mult”

Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a adoptat, joi, rapoarte favorabile pentru două proiecte de lege care instituie scheme de ajutor de stat destinate crescătorilor de suine și bovine, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu. Proiectele prevăd alocarea a aproape 66 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor și urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților.

Cele două scheme de ajutor vizează susținerea activității crescătorilor de porci și bovine în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026 și au ca scop compensarea parțială a pierderilor provocate de majorarea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii.

Ajutoarele vor fi acordate după notificarea și aprobarea schemei de către Comisia Europeană și vor fi implementate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin centrele sale județene și locale.

În urma amendamentelor adoptate în Comisia pentru Agricultură, valoarea maximă a schemei de ajutor destinată sectorului suin a fost stabilită la 11,54 milioane de euro, bani care vor fi alocați prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

Pentru crescătorii de bovine este prevăzut un sprijin semnificativ mai mare, de 54,4 milioane de euro, echivalentul a peste 277 milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată prin același mecanism bugetar.

Hotărârile de Guvern necesare pentru acordarea efectivă a ajutoarelor vor trebui inițiate de Ministerul Agriculturii în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legilor.

Ionel Ciunt: „Rezolvăm o problemă pe care fermierii o așteaptă de mult”

Președintele Comisiei pentru Agricultură, deputatul PSD Ionel Ciunt, a declarat că adoptarea celor două proiecte reprezintă un răspuns la solicitările crescătorilor de animale și valorifică posibilitatea oferită de cadrul temporar adoptat de Comisia Europeană în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Am vrut să profităm de faptul că există această sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor şi să încercăm să rezolvăm o problemă pe care o aşteaptă demult crescătorii de suine şi bovine din România, fermierii români, în sensul că ceea ce vom propune spre dezbatere şi aprobare înseamnă sprijin financiar pentru fermierii din cele două zone. În data de 29 aprilie 2026, Comisia Europeană a publicat cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Acest cadru cuprinde şi măsuri de ajutor de stat sub formă de granturi care vin în sprijinul exploataţiilor zootehnice. Termenul maxim permis de această reglementare este 31 decembrie 2026. Pragul maxim pentru beneficiari este de 50.000 de euro”, a afirmat acesta.

Proiectele de lege au fost deja adoptate de Senat. Următorul pas este obținerea raportului din partea Comisiei pentru buget, după care vor intra în dezbaterea și votul final al plenului Camerei Deputaților.

Editor : A.D.

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