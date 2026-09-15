Live TV

Lavrov acuză SUA că au prelungit cu un an războiul din Ucraina și afirmă că Rusia ar fi putut trăi în pace

Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Blocaj în eforturile de pace

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat SUA că au prelungit cu un an războiul Moscovei împotriva Ucrainei prin retragerea din ceea ce el a descris drept „acordurile de la Anchorage”, încheiate între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent.

Moscova a făcut referire în repetate rânduri la presupuse acorduri din cadrul întâlnirii dintre Trump și Putin din 2025, din Alaska, deși oficialii americani au negat existența unor astfel de acorduri.

Lavrov a susținut că retragerea Washingtonului din presupusele acorduri, care ar fi avut loc sub presiunea Europei, a împiedicat încheierea războiului.

„Dacă americanii nu s-ar fi retras din acordurile de la Anchorage” și Europa nu ar fi „îndepărtat” SUA de acestea, „am fi trăit fără război de un an încoace”, a declarat Lavrov.

Blocaj în eforturile de pace

Declarațiile sale au venit în contextul în care eforturile conduse de SUA de a media un acord de pace mai amplu rămân blocate din cauza pretențiilor teritoriale ale Rusiei. Kremlinul a respins în repetate rânduri un armistițiu și a cerut ca Ucraina să cedeze Donbasul, o regiune strategic importantă din estul Ucrainei, ocupată parțial.

Moscova cere, de fapt, ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care forțele ruse nu au reușit să-l cucerească pe cale militară. Kievul a solicitat, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate pentru a descuraja viitoare agresiuni rusești.

Președintele Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump despre posibile armistiții limitate în cadrul unei potențiale întâlniri la New York săptămâna viitoare. Zelenski a declarat pe 14 septembrie că dorește să discute despre încetarea atacurilor rusești și ucrainene asupra infrastructurii energetice și în Marea Neagră.

Întâlnirea ar putea avea loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, între 21 și 23 septembrie, dacă programele celor doi președinți se vor potrivi. Lavrov a declarat că intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu secretarul de Stat american Marco Rubio în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.

Trimisii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au vizitat Moscova și Kievul la începutul acestei luni, în încercarea de a ieși din impasul negocierilor de pace. Vizita la Kiev a fost prima efectuată de emisari de la ultima încercare de a relansa negocierile.

Cel mai concret rezultat al călătoriei lor a fost un acord între Ucraina, SUA și Rusia privind reluarea negocierilor trilaterale. Rundele anterioare au adus puține progrese politice, dar au condus la inițiative umanitare majore, inclusiv schimburi de prizonieri de război.

Lavrov a declarat că Moscova rămâne deschisă la reluarea negocierilor.

„Nu am refuzat niciodată să negociem, iar toate discuțiile care au avut loc au fost întrerupte fără inițiativa noastră. Dacă colegii noștri sunt pregătiți, este perfect posibil să le reluăm”, a spus el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Dmitri Peskov
2
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
3
Bătaie în toată regula între protestatari și jandarmi în Piața Victoriei. Oierii au...
MixCollage-13-Sep-2026-08-19-PM-7976
4
Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Digi Sport
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
"United for Justice" International Conference in Kyiv
Parlamentul ucrainean l-a destituit pe procurorul general pe fondul unui scandal de corupție și al unei ciudate călătorii la Paris
profimedia-0840824555
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin amenință Varșovia cu ștergerea de pe hartă
US German Politics Defense Diplomacy July 14 2025
Germania vrea să producă în Europa sisteme americane Patriot și Tomahawk. SUA sunt deschise transferului de tehnologie
Vladimir Putin
Nouă umilință pentru Putin. Unul dintre cele mai importante evenimente a fost mutat din Soci, de teama dronelor ucrainene
Syria Chemical Weapons
O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale
Recomandările redacţiei
protest piata victoriei
Ilie Bolojan cere încetarea violențelor de la protestul ciobanilor...
Romania Farmers Protest
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din...
protest fermieri piata victoriei
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după...
gianina jandarm
Scandal între deputata AUR Gianina Șerban și jandarmi, pentru că nu a...
Ultimele știri
Italia prelungește suspendarea spațiului Schengen cu Spania: ce riscuri de securitate invocă autoritățile de la Roma
Un procuror CSM îl critică pe Nicuşor Dan după ultimul interviu: „Sunt siderat”
Turcia avertizează că răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia în întreaga regiune a Mării Negre este inacceptabilă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, avertisment pentru Denis Drăguș: „Toată lumea crede că e ușor în fotbalul românesc”. Ce...
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să...
Adevărul
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la...
Playtech
Câți ani trebuie să muncești pentru a putea ieși la pensie în România. Diferența dintre stagiul minim și cel...
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Pro FM
Selena Gomez a venit "îmbrăcată în aur" la Emmy 2026. Rochia care a făcut-o să strălucească pe covorul roșu
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Aclamată cu ovaţii în picioare. Actrița care câștigă al cincilea premiu Emmy consecutiv: „Ce aventură a fost!”
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei des apă cu electroliți? 5 riscuri pe care ar trebui să le cunoști înainte să transformi acest obicei...
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...