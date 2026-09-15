Un procuror CSM îl critică pe Nicuşor Dan după ultimul interviu: „Sunt siderat”

Procurorul Claudiu Sandu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, l-a criticat pe preşedintele Nicuşor Dan după ce șeful statului a declarat recent într-un interviu că este „un mic pas înainte” faptul că presa nu a mai relatat în ultimul an despre un caz de mare corupţie.

„Sunt siderat. Ascult un interviu al preşedintelui României care spune că este un lucru bun faptul că, în ultimul an, presa nu a relatat despre niciun caz de mare corupţie. Aşadar, dacă ascundem bine faptele de corupţie şi presa nu află despre ele, înseamnă că am făcut un mare pas înainte. Pe de altă parte, preşedintele spune că investigaţiile jurnalistice care mai devoalează o parte a nedreptăţilor şi corupţiei, fie că sunt în justiţie, fie că sunt în alt domeniu, reprezintă de fapt nişte scandaluri publice. Iar scandalurile publice nu sunt bune. Preşedintele nu doreşte scandaluri publice. Doreşte să lucreze şi să reformeze cu actualele legi şi cu actuala garnitură de oameni care ocupă funcţii importante în justiţie. Am închis interviul. Este foarte nedrept pentru oamenii care au luptat cu adevărat împotriva corupţiei să asculte aşa ceva. În săptămâna în care s-a aflat că nişte magistraţi s-au lăfăit într-un avion privat cu nişte persoane cu o activitate îndoielnică, unii chiar condamnaţi penal”, a scris procurorul Claudiu Sandu, marţi, pe Facebook.

Procurorul aminteşte de dosarele „grele” de corupţie închise ca urmare a unor decizii controversate ale instanţei supreme şi se întreabă dacă nu cumva corupţia a devenit „o stare de normalitate”.

„Oare chiar am uitat? Câte dosare de corupţie cu probe grele în ele au fost distruse prin anularea probelor? Câte dosare grele de corupţie au fost distruse prin prescripţie? Câte dosare sunt distruse de lipsa resurselor şi de legislaţia catastrofală? Oare am uitat că până şi DGA-ului i-a fost interzis de către Înalta Curte să mai ancheteze fapte de corupţie, iar unde au lucrat aceşti oameni specializaţi se anulează probele? Oare am uitat că din miliardele furate de corupţi nu s-a recuperat mai nimic? Oare am uitat că până şi corupţii condamnaţi definitiv au fost ulterior spălaţi prin căi extraordinare de atac? Toate acestea sunt doar nişte scandaluri publice, iar în spatele lor se ascunde de fapt o stare de normalitate? Corupţia este noua stare de normalitate? Sunt un scandalagiu”, a adăugat Claudiu Sandu.

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„Oamenii văd ce case au corupţii”

În opinia procurorului, un preşedinte „trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupţie” şi să îşi pună pentru asta „la bătaie” toată greutatea funcţiei.

„Credeam că un preşedinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupţiei. Să îşi pună la bătaie toată greutatea funcţiei şi importanţa omului care adună cele mai multe voturi în societate. Să rişte suspendarea şi să nu accepte compromisuri. Când colo este foarte bine că presa nu relatează despre fapte de mare corupţie. Înseamnă că au dispărut. Şi ne mai întrebăm de unde este furia în societate. Oamenii văd ce case au corupţii. Ce maşini conduc copiii corupţilor. Ce avioane private folosesc. Ce vacanţe îşi fac. Totul e pe reţele. Dar noi dormim bine pentru că presa nu află despre acte de corupţie. Bine, presa serioasă. Ceilalţi oricum inventează la comandă. De fapt, patriotismul nu înseamnă puparea icoanelor şi a steagului. Patriotismul înseamnă curajul de a privi adevărul în faţă; de a recunoaşte greşelile şi de a căuta soluţii. Patriotismul înseamnă o luptă continuă pentru dreptate astfel încât fiecare contribuabil să vadă că banii pe care el îi plăteşte sunt protejaţi de stat şi investiţi în interes public. Iar corupţia este principalul adversar al patriotismului. Dar, dacă este să urmăm linia desenată de domnul preşedinte, dacă suntem toţi corupţi, nu mai este nimeni corupt”, a transmis Claudiu Sandu.

Reacţia procuroruluivine după ce preşedintele Nicuşor Dan a acordat luni un interviu postului Euronews, în care a spus că este un „mic pas înainte” faptul că presa nu a mai relatat în ultimul an un caz de mare corupţie.

„Ce pot să spun este că pe, să spunem, mare corupţie, în ultimul an, dacă ne uităm, nu am văzut ca presa să fi relatat un caz de mare corupţie. E un mic pas înainte, nu zic că nu există corupţie, Doamne fereşte, dar e un mic pas înainte. Am avut exerciţiul ăsta cu Programul SAFE, pe care în linii mari l-am încheiat la timp cu o colaborare parlamentară, am avut exerciţiul PNRR, cum am spus, am încheiat 92%, deci trebuie să privim în echilibru, fără să, repet, să băgăm sub preş toate neajunsurile”, a susţinut Nicuşor Dan.

Editor : B.P.