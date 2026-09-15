Italia prelungește suspendarea spațiului Schengen cu Spania: ce riscuri de securitate invocă autoritățile de la Roma

Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, a anunțat marți Ministerul de Interne de la Roma, citat de Reuters.

Decizia a fost luată pentru că „persistă riscuri semnificative la adresa securității interne, alături de o potențială amenințare legată de o posibilă infiltrare teroristă”, a declarat ministerul.

Italia suspendase inițial acordurile Schengen cu Madrid pe 31 iulie, ca răspuns la un aflux masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta din Marocul vecin.

Editor : Ș.R.