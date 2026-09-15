Italia prelungește suspendarea spațiului Schengen cu Spania: ce riscuri de securitate invocă autoritățile de la Roma Data actualizării: 15.09.2026 16:20 Data publicării: 15.09.2026 16:20 Foto: Shutterstock Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Italia a decis să prelungească pentru încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, a anunțat marți Ministerul de Interne de la Roma, citat de Reuters. Decizia a fost luată pentru că „persistă riscuri semnificative la adresa securității interne, alături de o potențială amenințare legată de o posibilă infiltrare teroristă”, a declarat ministerul.Italia suspendase inițial acordurile Schengen cu Madrid pe 31 iulie, ca răspuns la un aflux masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta din Marocul vecin. Editor : Ș.R. Etichete: spania italia schengen ceuta Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde... 2 Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace... 3 Haos în Piața Victoriei: violențe între protestatari și jandarmi. Mai multe persoane au... 4 Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în... 5 Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...