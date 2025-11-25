Ministerul Agriculturii a finalizat plățile către producătorii din sere și solarii. 300 de milioane de lei pentru legumele românești

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.

„Astăzi am închis plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe pentru legumicultură. În 2025 am pus pe masă 271,2 milioane de lei pentru legumele româneşti cultivate în sere şi solarii - cea mai mare sumă din ultimii ani pentru acest sector”, anunţă, marţi seară, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Potrivit acestuia, 16.638 de fermieri sunt sprijiniţi pentru 3.617 ha de spaţii protejate, „ca să poată rămâne competitivi şi să nu mai depindă de samsari şi importuri”.

„Asta înseamnă legume româneşti pe masa oamenilor, bani care rămân în comunităţile locale şi mai multă siguranţă pentru fermierii care muncesc corect. Aici se vede diferenţa dintre vorbe şi fapte”, a mai transmis ministrul.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă finalizarea procesului financiar aferent anului 2025 pentru programul destinat cultivatorilor de legume în spaţii protejate, cu o alocare totală de 271,2 milioane de lei - cea mai mare din ultimii ani pentru acest sector strategic.

Fondurile au fost virate în conturile direcţiilor agricole judeţene, urmând ca acestea să efectueze plăţile către beneficiari până la data de 30 noiembrie 2025.

În total, 16.638 de fermieri beneficiază în 2025 de sprijinul acordat prin HG nr. 325/2025.

Programul vizează susţinerea culturilor de legume cultivate în sere, solarii şi alte structuri protejate, contribuind la stabilitatea aprovizionării şi la reducerea dependenţei de importuri.

Ministerul Agriculturii a prezentat şi evoluţia sprijinului şi a suprafeţelor cultivate în ultimii ani:

2022: 15.290 beneficiari · 68,2 milioane lei · 1.529 ha

2023 – ciclul I (HG 846): 19.076 beneficiari · 94,4 milioane lei · 1.907,6 ha

2023 – ciclul II (HG 1324): 17.319 beneficiari · 86,1 milioane lei · 1.731,9 ha

2025 (HG 325/2025): 16.638 beneficiari · 271,2 milioane lei · 3.617 ha

