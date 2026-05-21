Guvernul a aprobat ajutorul pentru cultivatorii de usturoi în 2026: fermierii pot primi până la 3.000 de euro pe hectar

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Guvernul a aprobat joi schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de usturoi în 2026, prin care cultivatorii vor putea primi un sprijin de 3.000 de euro pe hectar. Ministerul Agriculturii susține că măsura are ca scop creșterea producției autohtone și reducerea dependenței de importuri, într-un sector în care România înregistrează deficit comercial.

Schema beneficiază de un buget total de 60 de milioane de lei, iar plățile către fermieri vor fi făcute până la 22 decembrie 2026.

„Reluăm sprijinul pentru producătorii de usturoi, un sector agricol cu balanţă comercială negativă. Prin programul adoptat astăzi urmărim creşterea suprafeţelor cultivate cu usturoi şi, implicit, a producţiei, precum şi încurajarea fermierilor să continue această activitate agricolă în zonele cu tradiţie”, a declarat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Cine poate primi ajutorul și ce condiții trebuie îndeplinite

Potrivit hotărârii adoptate de Guvern, sprijinul de 3.000 euro/ha se acordă pentru:

  • o suprafață minimă de 3.000 de metri pătrați;
  • maximum 6 hectare per beneficiar;
  • o producție minimă de 3,5 tone/hectar.

Beneficiarii pot fi persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice care desfășoară activități agricole.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Verificările în teren vor fi realizate de echipe mixte ale Direcțiilor Agricole Județene și APIA, care vor controla suprafețele cultivate, existența culturilor înainte de recoltare și densitatea acestora.

Recoltarea și valorificarea producției trebuie realizate până cel târziu la 23 noiembrie 2026, iar documentele justificative vor putea fi depuse până la 24 noiembrie.

Guvernul anunță sprijin și pentru cultivatorii de cartofi

Ministrul interimar al Agriculturii a anunțat că Executivul va continua și sprijinul pentru sectorul cartofului, afectat de creșterea importurilor și scăderea prețurilor produselor aduse din alte state.

„Nu renunţăm nici la susţinerea cultivatorilor de cartofi, cerând Guvernului echitate în cazul sectoarelor cu deficit de balanţă comercială semnificativă. Considerăm justificată suma solicitată pentru schema de ajutor, în condiţiile în care nici sectorul cartofului nu a beneficiat de sprijin anul trecut, un an dificil, marcat atât de creşterea cantităţii aduse din afara ţării, cât şi de scăderea preţului cartofilor importaţi sau aduşi din spaţiul intracomunitar”, a transmis Tánczos Barna.

Ministerul Agriculturii spune că suprafețele cultivate cu cartofi și usturoi s-au redus semnificativ în ultimele decenii, ceea ce a dus la creșterea importurilor.

Potrivit Executivului, schema de sprijin pentru usturoi ar urma să contribuie la echilibrarea veniturilor fermierilor, menținerea locurilor de muncă în mediul rural și atragerea tinerilor către agricultură.

Editor : A.D.

