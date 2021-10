Povestea unui tânăr din Satu Mare care și-a investit economiile în cel mai scump condiment din lume. Cu cât se vinde un gram de șofran

Un tânăr din județul Satu Mare și-a investit toate economiile în cel mai scump condiment din lume. După ce a stat 10 ani în Franţa, a mizat totul pe pasiunea lui şi s-a apucat să cultive şofran. Un gram de şofran se vinde în România cu 70 de lei, iar un kilogram poate ajunge şi la 30.000 de euro.

Cu o investiție de 6.500 de euro, Adrian Bud a reușit sa planteze anul trecut 30.000 de bulbi de șofran, un condiment întâlnit cel mai des în Orientul Mijlociu. Tânărul a locuit 9 ani în Franţa, unde a lucrat ca patiser, dar și-a dorit sa încerce ceva nou în țara lui.

Adrian Bud, cultivator de șofran: Curajul, nu știu, am vrut sa încerc sa fac ceva diferit și nu am vrut sa încep cu cantitate mică să nu pierd timpul. Am știut că se mai plantează, dar mai mult în sud. Am avut emoții anul trecut. Când am văzut prima floare, am crezut că mor de fericire.

Şofranul este cunoscut și pentru beneficiile pe care le are asupra sănătății, nu doar pentru aromele pe care le oferă în orice tip de bucatarie.

Adrian Bud, cultivator de șofran: E un condiment nou și foarte puțin folosit în România. Sunt foarte multe beneficii, pe lângă gust și culoare, are beneficii în industria farmaceutică, ajută la stres și anxietate, e un foarte bun calmant.

Pentru a obține un gram de șofran, trebuie să fie culese aproximativ 150 de flori. Gramul se vinde apoi cu 70 de lei.

Soţia lui Adrian condimentează cu șofran tot ce gătește în casă.

Deși se întreține ușor, sofranul trebuie să fie uscat, etapă în care își pierde 80% din greutatea inițială, iar mai apoi trebuie să stea la maturat aproximativ două luni, pentru a ajunge la calitatea maximă.

Prea puţini locuitori din Drăguşeni știau de existenţa acestui condiment, înainte ca Adrian Bud să înființeze aici o cultură de șofran.

În România, numărul culturilor mari de șofran nu trece de 15.

