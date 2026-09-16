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ANAF anunţă Operaţiunea FOCUS. Vor fi verificate case de schimb valutar din toată țara

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anaf captura digi24
Foto: Captură video Digi24
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ANAF - Direcţia Antifraudă anunţă că demarează Operaţiunea FOCUS, o acţiune naţională de verificare a activităţii caselor de schimb valutar, care vizează 180 de unităţi din întreaga ţară. Inspectorii au în vedere aspecte care ţin de fiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, precum şi de respectarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Operaţiunea are loc în contextul în care proiectul-pilot derulat recent a arătat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectaţi, fiind identificate principalele riscuri şi tipologii de abateri specifice acestui domeniu.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operaţiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operaţiunilor şi Conformarea Unităţilor de Schimb, o amplă acţiune de control desfăşurată simultan, la nivel naţional, la 180 de case de schimb valutar din întreaga ţară”, arată ANAF, miercuri, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Reprezentanţii ANAF precizează că acţiunea naţională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, în urma căruia s-a observat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectaţi, fiind identificate principalele riscuri şi tipologii de abateri specifice acestui domeniu.

„În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii ţări, cu scopul de a evalua respectarea obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile şi de a preveni şi combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare şi la afectarea concurenţei loiale”, se precizează în comunicat.

Inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere, fiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, respectarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanţa dintre operaţiunile efectiv efectuate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile, respectarea obligaţiilor declarative şi de plată, precum şi respectarea prevederilor legale aplicabile activităţii desfăşurate.

ANAF mai arată că acţiunea se desfăşoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat.

„Rezultatele obţinute în etapa-pilot au indicat necesitatea extinderii verificărilor şi a aplicării unei abordări unitare la nivel naţional. Prin Operaţiunea F.O.C.U.S., DGAF urmăreşte creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar, precum şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare”, susţine conducerea ANAF.

În situaţiile în care sunt identificate încălcări ale legislaţiei fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate, iar rezultatele finale ale operaţiunii urmează să fie comunicate după finalizarea controalelor şi centralizarea datelor la nivel naţional, precizează instituţia.

Editor : M.B.

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