Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut puternic în primele două luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cu 7,6% ca serie brută și cu 6,1% ca serie ajustată, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Economiștii avertizează că declinul reflectă presiunea inflației asupra bugetelor populației și o schimbare tot mai clară în comportamentul de consum.

Datele INS sunt prezentate atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată. Dacă seria brută arată evoluția efectivă a vânzărilor, cea ajustată elimină influențele sezoniere și diferențele de calendar, oferind o imagine mai clară asupra tendinței reale a consumului.

Potrivit INS, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere de 7,6%, ca urmare a reducerii vânzărilor de produse nealimentare cu 10,7%, a comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cu 9,8% și a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 2,3%.

În seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost de 6,1%, pe fondul diminuării vânzărilor de produse nealimentare cu 8,8%, al scăderii comerțului cu amănuntul al carburanților cu 3,8% și al reducerii vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 1,7%.

Februarie, ușor mai bună față de ianuarie, dar mult sub anul trecut

Față de luna ianuarie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a scăzut în februarie 2026 cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cu 1,2%, și la vânzările de produse nealimentare, cu 0,9%.

În același timp, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,6%.

În seria ajustată sezonier, februarie 2026 a adus o ușoară creștere de 0,2% față de luna precedentă, susținută de avansul vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, de 1,2%, și de creșterea marginală a vânzărilor de produse nealimentare, de 0,1%.

Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%.

Comparativ cu februarie 2025, însă, declinul rămâne puternic. În serie brută, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 6,8%, ca urmare a reducerii comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cu 10,3%, a vânzărilor de produse nealimentare cu 10,1% și a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 0,5%.

În seria ajustată, februarie 2026 a consemnat o scădere de 6,2% față de februarie 2025, pe fondul reducerii vânzărilor de produse nealimentare cu 9,4%, al scăderii comerțului cu amănuntul al carburanților cu 4,3% și al diminuării vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun cu 0,8%.

Adrian Negrescu: „Inflația erodează puterea reală de cumpărare”

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a declarat pentru Digi24.ro că datele din februarie confirmă o tendință îngrijorătoare de contracție economică.

„Cifrele aferente lunii februarie 2026 dezvăluie un declin semnificativ al comerțului cu amănuntul, marcând o tendință îngrijorătoare de contracție economică față de anul precedent. Această situație vine în contextul unei inflații persistente care continuă să erodeze puterea reală de cumpărare”, spune Negrescu.

Potrivit acestuia, comparația dintre februarie 2026 și aceeași lună din 2025 arată „clar dimensiunea șocului resimțit în piață”, în condițiile în care INS raportează un recul de 6,8% pe seria brută și de 6,2% pe seria ajustată: „Această contracție nu este un eveniment izolat, ci o consecință directă a scumpirilor în lanț la utilități și servicii, care forțează familiile să își reducă drastic bugetele alocate cumpărăturilor zilnice”.

El atrage atenția că, dacă sunt luate în calcul primele două luni din 2026, tabloul devine „și mai sumbru”, în condițiile în care vânzările totale au scăzut cu 7,6% față de perioada similară a anului trecut, iar declinul rămâne la 6,1% chiar și după ajustările statistice.

Negrescu spune că sectorul produselor nealimentare a primit cea mai dură lovitură. Vânzările de electronice, haine, electrocasnice și alte bunuri de folosință îndelungată s-au prăbușit cu peste 10% în intervalul ianuarie-februarie 2026, față de anul trecut: „Oamenii amână evident achizițiile care nu sunt strict necesare supraviețuirii”.

Nici carburanții nu au scăpat de tăierile din bugetul familiei, spune el, vânzările în benzinării consemnând un minus de aproape 10% în primele două luni ale anului.

În plus, chiar și segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, considerat de regulă mai rezistent în perioade de criză, a înregistrat un recul de 2,3%.

Acest lucru arată „o modificare profundă a comportamentului de consum”, românii orientându-se tot mai des spre produse de bază mai ieftine sau marcă proprie, reducând risipa și achizițiile de impuls.

„Creșterea salariilor nu a putut susține creșterea prețurilor”

La rândul său, Ioana Arsenie, strateg financiar, a declarat pentru Digi24.ro că încetinirea consumului este explicată de faptul că veniturile populației nu au ținut pasul cu scumpirile.

„Cu siguranță creșterea salariilor nu a putut susține creșterea prețurilor. De aceea consumul încetinește”, a spus aceasta.

Afectate sunt în special produsele care nu reprezintă o prioritate pentru consumatori, spune ea, deși există și companii care au reușit să mențină ritmul vânzărilor pentru că se adresează unui segment de clienți cu un nivel de trai peste medie.

Firmele care au rezistat mai bine au fost cele care „au fost atente la costuri și au făcut ajustările de preț necesare”, a explicat Ioana Arsenie.

Chiar și în condițiile unor contractări ale pieței, alte companii au ales să prioritizeze canalele de vânzare eficiente, care le permit menținerea marjelor, și au închis anumite relații contractuale de distribuție care nu ofereau cele mai bune condiții comerciale.

„Probabil luna aprilie va aduce o ajustare mai serioasă. Avem semnale că și pe segmentul alimentar sau al cadourilor specifice, vânzările de Paște sunt sub anul trecut și sunt lansate tot felul de campanii comerciale pentru a valorifica stocurile aprovizionate”, a concluzionat Arsenie pentru Digi24.ro.