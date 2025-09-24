Industria tutunului s-ar putea lovi de noi taxe impuse de UE. Ce ar însemna aceste măsuri pentru consumatori?

Noi taxe și reglementări pentru produsele care conțin tutun și nicotină ar putea fi impuse în Uniunea Europeană. În acest context, Philip Morris International (PMI), una dintre cele mai mari companii din industrie, își exprimă deschiderea pentru un dialog constructiv cu instituțiile europene, subliniind importanța unui cadru fiscal echilibrat, care să sprijine obiectivul comun de reducere a fumatului, fără a penaliza consumatorii care doresc să renunțe la țigările tradiționale.

CONTEXT: Comisia Europeană a lansat în luna iulie o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea produselor din tutun, cu scopul de a reduce disparitățile fiscale între statele membre, de a descuraja consumul și de a combate comerțul ilicit.

Massimo Andolina, President of the Europe Region, PMI, a transmis un mesaj clar: „Este necesară o adaptare a directivei. Vechea directivă are 14 ani. Au avut loc multe schimbări în acest sector, au apărut multe produse noi care nu sunt incluse în directivă. Prin urmare, dorim să armonizăm piața. Deci, inițiativa de a adopta o nouă directivă este bună, dar modul în care trebuie să procedăm acum trebuie să fie pragmatic, trebuie să luăm în considerare faptul că acest lucru va costa bani din buzunarele consumatorilor și, uneori, ambiția poate fi aceea de a lua prea mulți bani.”

În forma actuală, propunerea Comisiei include majorarea cotelor minime de accize, precum și extinderea reglementărilor fiscale către produse noi, cum ar fi dispozitivele cu tutun încălzit sau pliculețele cu nicotină. Deși scopul este de a uniformiza tratamentul fiscal și de a proteja sănătatea publică, PMI avertizează că o scumpire bruscă și generalizată a acestor produse ar putea descuraja tranziția fumătorilor către alternative fără fum.

PMI își reafirmă angajamentul față de obiectivul unei Europe fără fum, sprijinind măsuri de reglementare responsabile și bazate pe dovezi științifice. Compania susține o implementare graduală și proporțională a noilor norme, adaptată realităților economice din fiecare stat membru, astfel încât tranziția să fie accesibilă pentru consumatori și eficientă din punct de vedere al sănătății publice.

Propunerea Comisiei Europene se află în faza de consultări și urmează să fie analizată de Consiliul UE și Parlamentul European în lunile următoare. Philip Morris International își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru a identifica cele mai eficiente soluții de reglementare, în interesul cetățenilor europeni.

În perioada 2019–2023, investițiile Philip Morris International în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, generând o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Compania susține peste 1 milion de locuri de muncă în UE, promovează dezvoltarea competențelor și consolidează economiile locale.

Astăzi peste 40% din veniturile globale ale PMI provin din produse fără fum – fabricate în 15 unități de producție europene.

