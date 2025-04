Despăgubirile plătite anul trecut pe baza polițelor RCA au crescut cu 38%. Asigurătorii se plâng de creșterea numărului de accidente

Despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza poliţelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei, potrivit unui comunicat de presă al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Asigurătorii atrag atenția asupra creșterii numărului de accidente, care în 2024 au dus la un plus de 30% în ce privește dosarele de daună.



Acestei valori i se adaugă şi despăgubirile plătite de FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor (în creştere cu circa 48%), precum şi rezervele constituite de asigurători conform legislaţiei. Astfel, în final, valoarea totală pentru asigurările RCA atinge nivelul de circa 7,9 miliarde lei.



Practic, în medie, din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA, aproape 8 lei se duc doar pentru acoperirea daunelor rezultate din accidentele rutiere şi a rezervelor aferente. Pe lângă toate acestea, companiile de asigurări mai trebuie să acopere taxe şi contribuţii (inclusiv către FGA) - cerinţe legale necesare desfăşurării activităţii, cheltuieli cu distribuţia poliţelor, de administrare şi nu numai.



UNSAR precizează că îngrijorătoare este şi evoluţia frecvenţei accidentelor rutiere. Astfel, în aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul dosarelor de daună RCA a crescut cu 30%, depăşind cifra de 426.190. Acest fapt reflectă, încă o dată, frecvenţa ridicată a producerii accidentelor în România.



"În acest context, industria de asigurări subliniază importanţa intensificării acţiunilor de educaţie şi prevenţie rutieră şi salută adoptarea de către Camera Deputaţilor a proiectului de lege care instituie Săptămâna Naţională a Siguranţei Rutiere. Conform legii adoptate, în fiecare an, a treia săptămână din luna mai va fi dedicată organizării Săptămânii Naţionale a Siguranţei Rutiere. Scopul: creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare a tuturor participanţilor la trafic, de la şoferi şi pietoni, la autorităţi şi societate civilă. O altă măsură importantă este ajustarea corespunzătoare a Legii 132/2017 privind RCA, în beneficiul persoanelor păgubite şi al deţinătorilor de maşini care să asigure un plus de stabilitate pieţei de asigurări - mai ales că preţul poliţei RCA este influenţat semnificativ de costul cu despăgubirile plătite", se mai spune în comunicatul de presă, potrivit Agerpres.

