Angajatul unei primării din Gorj a fost reținut și plasat ulterior sub control judiciar, după ce ar fi folosit un cazier fals, ca să se angajeze în instituție. El mai este acuzat și că a emis, în calitate de broker, polițe RCA false. Bărbatul neagă toate acuzațiile și se declară nevinovat: „Nu știu nimic”, spune el.

Acuzat de fals intelectual și uz de fals, bărbatul este încă angajatul primăriei din Bălești, la Evidența Populației. Spune că este nevinovat.

„Eu nu, n-am văzut dosarul, nu știu nimic. Eu n-am făcut treaba asta”, spune Daniel Popescu care, întrebat de unde a luat cazierul fals, spune: „De la Poliție și de acolo nu știu. Probabil lumea este rea și chiar nu pot să-mi dau seama”.

Angajatul primăriei e acuzat și că a vândut asigurări false.

„Una dintre acuzațiile care îi sunt aduse angajatului primăriei Bălești, din județul Gorj, este aceea că a vândut două polițe RCA false. Proprietarii autoturismelor și-au dat seama de acest lucru abia când au fost opriți de poliție”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Localnicii spun că nu se așteptau la așa ceva din tânărului.

„Păi dacă-i lasat să facă ce vrea. Mulți fac așa, am văzut falsuri din astea”, susține un bărbat.

„Gestul e penal, de la sine se înțelege. Are acces la toate. E daună și pentru oameni, și pentru poliție”, completează altcineva.

Primarul spune că era un angajat model.

„Nu a ridicat suspiciuni, a avut o prezență permanentă la serviciu, a avut un comportament demn de funcționar public, dar iată că nu este așa cum credem. Este regretabil tot ce a făcut!”, a declarat, pentru Digi24, primarul comunei Bălești, Mădălin Ungureanu.

„În perioada 2022-2025, acesta ar fi întocmit în fals două polițe de asigurare obligatorie RCA, pe care le-ar fi înmânat proprietarilor autovehiculelor, în vederea utilizării acestora. De asemenea, bărbatul ar fi falsificat un certificat de cazier judiciar, document pe care l-ar fi folosit pentru a participa la un concurs organizat de o instituție publică”, transmite purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, Ioana Sacagiu.

Suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi judecatorul a decis controlul judiciar pentru 60 de zile. Primarul a anunțat că vor fi verificate toate actele emise de bărbat.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia