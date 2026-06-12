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(P) RCA pentru mașini electrice în România: este mai scump sau mai ieftin decât pentru o mașină termică? Date reale din 2026

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Tesla Model Y
Tesla Model Y Foto Profimedia
Din articol
De ce este RCA-ul diferit pentru mașinile electrice? Puterea motorului — factorul principal Valoarea vehiculului și costul daunelor Istoricul statistic limitat Algoritmii diferiți între asigurători Date reale: RCA Mercedes vs. Tesla Model Y — București, iunie 2026 Cel mai ieftin RCA pentru mașini electrice — cum îl găsești Mașinile electrice și sistemul Bonus-Malus — ce trebuie să știi Tendințe: cum va evolua RCA pentru electrice în România Asigurătorii care se adaptează rapid câștigă clienți Puterea motorului va conta din ce în ce mai puțin Prețurile vor converge Sfaturi practice pentru proprietarii de mașini electrice Unde compari toate ofertele RCA pentru mașina ta electrică

Numărul mașinilor electrice înmatriculate în România a crescut semnificativ în ultimii ani, iar întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți șoferi este firească: cât costă RCA-ul pentru un electric față de o mașină termică? Răspunsul, bazat pe date reale din iunie 2026, este surprinzător: depinde de asigurător — și diferențele sunt uriașe.

Pentru același șofer, în același județ, cu aceeași clasă Bonus-Malus, un asigurător poate cere cu 1.000 de lei mai puțin pentru Tesla față de Mercedes — în timp ce un alt asigurător cere de două ori mai mult pentru același Tesla. Datele provin de la Pint.ro, cea mai de încredere platformă de comparare a asigurărilor online din România, activă din 2006. Această variabilitate extremă face compararea ofertelor mai importantă ca oricând pentru proprietarii de mașini electrice.

De ce este RCA-ul diferit pentru mașinile electrice?

RCA-ul nu acoperă mașina ta — acoperă daunele pe care le produci altora. Teoretic, tipul de propulsie nu ar trebui să conteze pentru calculul primei. În practică însă, asigurătorii evaluează riscul diferit pentru electrice față de termice, din mai multe motive:

Puterea motorului — factorul principal

Sistemul de calcul al RCA ia în considerare puterea motorului exprimată în kilowați. Mașinile electrice au adesea puteri nominale mult mai mari decât echivalentele termice — un Tesla Model Y Long Range are 378 kW (514 CP), față de un Mercedes GLC cu motor de 1.991 cmc care dezvoltă aproximativ 150 kW (211 CP). Această diferență de putere se reflectă direct în prima RCA la mulți asigurători.

Un detaliu important pe care mulți proprietari de mașini electrice nu îl știu: puterea unui vehicul electric nu apare pe talonul de înmatriculare, ci doar în cartea tehnică a mașinii. Spre deosebire de mașinile termice, unde capacitatea cilindrică și puterea sunt înscrise pe talon, la electrice aceste informații se regăsesc exclusiv în documentația tehnică a vehiculului. La completarea datelor pentru calculul RCA, asigurătorii solicită puterea exprimată în kilowați (kW), nu în cai putere (CP). Conversia este simplă: 1 kW = 1,36 CP — deci dacă știi puterea în CP, împarți la 1,36 pentru a obține valoarea în kW. Este important să introduci valoarea corectă din cartea mașinii — o valoare greșită poate invalida polița în caz de daună.

Valoarea vehiculului și costul daunelor

Mașinile electrice premium costă mai mult decât echivalentele termice — și, în caz de accident, daunele produse altora pot fi mai mari dacă vehiculul electric este implicat. Unii asigurători iau în calcul și acest factor în algoritmul de risc.

Istoricul statistic limitat

Mașinile electrice sunt relativ noi pe piața românească, iar asigurătorii nu au încă un istoric statistic extins pentru accidentele implicând electrice. Această incertitudine se traduce, la unii asigurători, în prime mai conservatoare — adică mai mari.

Algoritmii diferiți între asigurători

Fiecare companie de asigurări aplică propriul model de evaluare a riscului. Unele au adaptat deja algoritmii pentru mașini electrice și oferă prime competitive. Altele încă aplică formule tradiționale bazate pe putere, ceea ce penalizează puternic electricele cu putere mare.

Date reale: RCA Mercedes vs. Tesla Model Y — București, iunie 2026

Pentru a răspunde concret la această întrebare, Au fost calculate în iunie 2026 pe Pint.ro ofertele RCA pentru doi șoferi identici — același județ (București), aceeași clasă Bonus-Malus (B5), aceeași perioadă (12 luni) — pe două mașini diferite: un Mercedes GLC cu motor de 1.991 cmc (~211 CP) și un Tesla Model Y cu 378 kW (514 CP).

Rezultatele sunt revelatorii:

Groupama: Mercedes — 2.897,75 lei / Tesla — 1.891,16 lei. Tesla este mai ieftină cu 1.006 lei.

Grawe: Mercedes — 2.550,62 lei / Tesla — 2.085,63 lei. Tesla este mai ieftină cu 465 lei.

Allianz: Mercedes — 2.157,00 lei / Tesla — 2.633,00 lei. Mercedes este mai ieftin cu 476 lei.

Eazy.insure: Mercedes — 2.835,53 lei / Tesla — 2.882,81 lei. Prețuri aproape identice, diferență de 47 lei.

Asirom: Mercedes — 4.002,18 lei / Tesla — 4.788,14 lei. Mercedes este mai ieftin cu 786 lei.

Hellas Direct: Mercedes — 2.566,78 lei / Tesla — 5.353,87 lei. Mercedes este mai ieftin cu 2.787 lei — Tesla costă de două ori mai mult.

Concluzia este clară și surprinzătoare: nu există un răspuns universal la întrebarea dacă RCA-ul pentru electrice e mai scump sau mai ieftin. Totul depinde de asigurătorul ales. La Groupama, Tesla e cu 1.006 lei mai ieftină decât Mercedes. La Hellas Direct, același Tesla costă cu 2.787 lei mai mult. Diferența dintre cele două extreme, doar pentru Tesla, este de 3.462 lei — între 1.891 lei și 5.353 lei.

Cel mai ieftin RCA pentru mașini electrice — cum îl găsești

Datele de mai sus demonstrează că pentru proprietarii de mașini electrice, compararea ofertelor nu este opțională — este esențială. Un șofer care cumpără RCA pentru Tesla la primul asigurător găsit, fără să compare, poate plăti cu mii de lei mai mult față de oferta optimă disponibilă pe piață.

Strategia corectă pentru orice proprietar de mașină electrică:
• Compară toate ofertele disponibile — nu presupune că asigurătorul anterior e cel mai avantajos pentru noul vehicul

• Nu te baza pe experiența cu mașina termică anterioară — algoritmii pentru electrice sunt diferiți și evoluează rapid

• Verifică la fiecare reînnoire — piața se schimbă, asigurătorii își ajustează tarifele pentru electrice pe măsură ce acumulează date statistice

• Compară aceeași perioadă și aceleași condiții — 12 luni vs. 6 luni poate face o diferență semnificativă

Mașinile electrice și sistemul Bonus-Malus — ce trebuie să știi

Sistemul Bonus-Malus funcționează identic pentru mașinile electrice ca pentru cele termice. Clasa acumulată la o mașină termică se transferă la mașina electrică — nu există o clasă separată pentru electrice.

Asta înseamnă că un șofer cu Clasa B8 acumulată în ani de condus fără daune pe o mașină termică va beneficia de aceeași reducere de 50% față de prețul de bază și pe mașina electrică. Avantajul este semnificativ — în datele de mai sus, la Groupama, un șofer B8 ar plăti aproximativ jumătate față de prețurile afișate pentru B5.

Vestea mai puțin bună: prețul de bază pentru electrice poate fi mai mare la anumiți asigurători, ceea ce înseamnă că și prețul final după aplicarea bonusului rămâne mai ridicat. De aceea, compararea ofertelor rămâne esențială chiar și pentru șoferii cu bonus maxim.

Tendințe: cum va evolua RCA pentru electrice în România

Piața asigurărilor pentru mașini electrice este în plină transformare. Pe măsură ce numărul electricelor crește și asigurătorii acumulează date statistice, tarifele vor deveni mai precise și mai competitive. Câteva tendințe clare:

Asigurătorii care se adaptează rapid câștigă clienți

Datele din iunie 2026 arată că unii asigurători — precum Groupama și Grawe — oferă deja prețuri mai competitive pentru electrice față de termice echivalente. Aceștia și-au ajustat algoritmii pe baza datelor acumulate și înțeleg că electricele produc, statistic, mai puține accidente grave.

Puterea motorului va conta din ce în ce mai puțin

Tendința europeană este de a evalua RCA-ul pentru electrice mai degrabă pe baza comportamentului la volan și a statisticilor de daune, nu pe baza puterii nominale. Această abordare avantajează proprietarii de electrice puternice.

Prețurile vor converge

Pe termen mediu, diferențele uriașe dintre asigurători pentru același vehicul electric vor scădea, pe măsură ce toți jucătorii din piață vor acumula suficiente date pentru a-și calibra corect algoritmii. Până atunci, compararea ofertelor rămâne cel mai eficient instrument pentru a obține cel mai bun preț.

Sfaturi practice pentru proprietarii de mașini electrice

Dacă tocmai ai cumpărat un electric
Nu prelungi automat polița de la mașina anterioară și nu alege primul asigurător din listă. Compară toate ofertele disponibile pentru noul vehicul — algoritmii sunt diferiți și surprizele pot fi plăcute sau neplăcute, în funcție de asigurător.

Dacă ai deja un electric și urmează reînnoirea
Verifică dacă asigurătorul actual mai are cea mai bună ofertă — piața s-a schimbat. Unii asigurători care erau scumpi pentru electrice acum doi ani au redus semnificativ tarifele. Alții le-au crescut.

Dacă te gândești să treci de la termică la electrică
Înainte de a lua decizia de cumpărare, calculează și costul RCA pentru vehiculul electric vizat. Diferența față de mașina termică actuală poate fi semnificativă — în ambele direcții — și merită inclusă în calculul total de cost al tranziției la electric.

Unde compari toate ofertele RCA pentru mașina ta electrică

Datele din acest articol au fost calculate pe Pint.ro, cea mai de încredere platformă de comparare a asigurărilor online din România, activă din 2006. Pe Pint.ro poți vedea în timp real ofertele tuturor asigurătorilor autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), calculate pentru profilul tău exact — indiferent dacă mașina ta este termică, hibridă sau electrică.

Procesul durează câteva minute, polița ajunge pe email imediat după plată, iar platforma este disponibilă 7 zile din 7, inclusiv sărbători legale, în intervalul 9–21. Pentru proprietarii de mașini electrice, unde diferențele între asigurători pot depăși 3.000 de lei pentru același vehicul, compararea ofertelor nu este o opțiune — este singura decizie financiară rațională.

Datele privind tarifele RCA provin din ofertele disponibile pe Pint.ro în iunie 2026 pentru un profil de șofer în Clasa Bonus-Malus B5, înmatriculat în București, pe un Mercedes cu motor de 1.991 cmc și un Tesla Model Y cu 378 kW, polițe pe 12 luni. Prețurile individuale variază în funcție de profilul șoferului, vehicul, județ de înmatriculare și asigurătorul ales.

Editor : A.D.V.

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