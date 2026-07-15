Decizie inedită în Oradea: Judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune stâpânului unui câine accidentat

Decizie inedită a unei instanțe din Oradea. Judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune morale stâpânului unui bulldog accidentat pe trecerea de pietoni. Magistrații au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stâpânul câinelui ceruse inițial 15.000 de lei.

Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un bulldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin câțelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de Poliția Rutieră și și-a recunoscut vina.

Asigurătorul său a acceptat, însă, să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei: suferința resimțită de stăpân, din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA.

Proprietarul câinelui nu s-a lăsat, a dat în judecată asigurătorul, iar Judecătoria Oradea i-a dat dreptate. Instanța a arătat că "prejudiciu moral" înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Practic, judecătorii au recunoscut că teama și trauma psihică resimțite de stăpân, în momentul în care și-a văzut câinele lovit, reprezintă un prejudiciu real, mai ales acolo unde există o legătură afectivă profundă între om și animal.

Editor : A.P.