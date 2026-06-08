Nazare: „Digitalizarea înseamnă bani recuperați mai rapid”. Câți bani au intrat la buget prin e-Licitații ANAF în primele două luni

Platforma e-Licitații ANAF a adus la buget peste 18 milioane de lei în puțin peste două luni de la lansare, atât din vânzarea online a bunurilor sechestrate, cât și din plata voluntară a datoriilor de către contribuabili care au vrut să evite executarea silită, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a prezentat primele rezultate ale platformei e-Licitații ANAF, lansată la finalul lunii martie, și susține că digitalizarea procedurilor de executare silită începe să producă efecte în colectarea veniturilor la buget.

Potrivit datelor oficiale, statul a recuperat în total peste 18 milioane de lei în primele două luni de funcționare ale platformei.

Din această sumă:

15,31 milioane de lei au fost încasați direct din licitațiile online;

peste 3 milioane de lei au fost plătiți voluntar de contribuabili după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea executării silite.

În total, au fost adjudecate 78 de licitații online, iar prețurile finale de vânzare au fost, în medie, cu 17% mai mari față de prețurile de pornire.

Ministerul Finanțelor spune că platforma a avut și un interes ridicat din partea publicului:

peste 1,72 milioane de vizitatori unici;

peste 70 de milioane de accesări ale platformei.

În alte 17 cazuri, licitațiile au fost anulate după ce contribuabilii și-au achitat integral obligațiile fiscale pentru a evita valorificarea bunurilor sechestrate.

Nazare: „Digitalizarea înseamnă bani recuperați mai rapid la buget”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că rezultatele platformei arată impactul concret al digitalizării administrației fiscale.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că simpla publicare a bunurilor pe platformă i-a determinat pe unii contribuabili să își achite datoriile înainte de executarea silită.

„Faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, ANAF trebuie să continue procesul de simplificare și digitalizare a relației cu contribuabilii.

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Platforma face parte din digitalizarea ANAF

Platforma e-Licitații ANAF permite organizarea online a licitațiilor pentru valorificarea bunurilor sechestrate și oferă acces unui număr mai mare de participanți, indiferent de localitate.

Ministerul Finanțelor susține că, prin creșterea transparenței și a concurenței între participanți, statul poate obține prețuri mai bune pentru bunurile valorificate.

e-Licitații ANAF face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a administrației fiscale, care include și alte proiecte precum:

aplicația iBon;

verificarea digitală a bonurilor fiscale;

extinderea utilizării analizei de risc;

modernizarea serviciilor online pentru contribuabili.

Editor : A.D.