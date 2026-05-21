Nazare: „Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în aplicația iBon, în trei zile de la lansare”. Ce pot verifica utilizatorii

Peste 2.200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale, iBon, iar în primele trei zile de la lansare au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Primele date de utilizare iBon: în doar 3 zile de la lansare, aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente. Peste 2.200 de utilizatori și-au creat deja cont în prima aplicație ANAF, iar până acum au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, utilizatorii au transmis deja zeci de sesizări privind probleme întâlnite în relația cu comercianții, inclusiv situații în care nu a fost emis bon fiscal sau au existat dificultăți la plata cu cardul.

Aplicația iBon este disponibilă gratuit pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android începând din 18 mai 2026 și reprezintă prima aplicație ANAF dedicată direct cetățenilor.

„Astfel de instrumente sunt deja folosite în multe state europene, iar în România am făcut un pas foarte important, odată cu lansarea acestei aplicații, spre o relație mai modernă între cetățean și stat: mai puțină birocrație, mai multă transparență și tehnologie care chiar ajută oamenii”, a precizat ministrul.

Citește și: ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit bon fiscal corect. Ce este „iBon” și cum funcționează

Cum se folosește aplicația iBon și cum îi ajută pe utilizatori

Aplicația le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, prin fotografierea acestuia direct din telefon. Datele sunt preluate automat și comparate cu informațiile existente în sistemul ANAF.

Pentru bonurile greu lizibile, utilizatorii pot introduce manual datele necesare verificării.

Totodată, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF în situații precum neemiterea bonului fiscal, probleme la plata cu cardul sau lipsa unor informații obligatorii de pe bon.

Potrivit autorităților, scopul aplicației este promovarea conformării voluntare și combaterea evaziunii fiscale, dar și simplificarea relației dintre contribuabili și stat.

Ce funcționalități are aplicația

În versiunea 1.0, iBon permite:

scanarea bonurilor fiscale care au ID înscris;

încărcarea fotografiilor direct din aplicație;

introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile;

transmiterea de sesizări către ANAF.

Sesizările care indică posibile riscuri fiscale vor fi analizate și prioritizate pentru verificări suplimentare, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile au anunțat și o a doua etapă de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al doilea din 2026. Atunci, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și verificate, precum și pentru sesizările transmise prin aplicație.

Editor : A.D.