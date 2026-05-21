Live TV

Nazare: „Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în aplicația iBon, în trei zile de la lansare”. Ce pot verifica utilizatorii

Data publicării:
bonuri fiscale
Foto: Agerpres
Din articol
Cum se folosește aplicația iBon și cum îi ajută pe utilizatori Ce funcționalități are aplicația

Peste 2.200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale, iBon, iar în primele trei zile de la lansare au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Primele date de utilizare iBon: în doar 3 zile de la lansare, aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente. Peste 2.200 de utilizatori și-au creat deja cont în prima aplicație ANAF, iar până acum au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, utilizatorii au transmis deja zeci de sesizări privind probleme întâlnite în relația cu comercianții, inclusiv situații în care nu a fost emis bon fiscal sau au existat dificultăți la plata cu cardul.

Aplicația iBon este disponibilă gratuit pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android începând din 18 mai 2026 și reprezintă prima aplicație ANAF dedicată direct cetățenilor.

„Astfel de instrumente sunt deja folosite în multe state europene, iar în România am făcut un pas foarte important, odată cu lansarea acestei aplicații, spre o relație mai modernă între cetățean și stat: mai puțină birocrație, mai multă transparență și tehnologie care chiar ajută oamenii”, a precizat ministrul.

Citește și: ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit bon fiscal corect. Ce este „iBon” și cum funcționează

Cum se folosește aplicația iBon și cum îi ajută pe utilizatori

Aplicația le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect, prin fotografierea acestuia direct din telefon. Datele sunt preluate automat și comparate cu informațiile existente în sistemul ANAF.

Pentru bonurile greu lizibile, utilizatorii pot introduce manual datele necesare verificării.

Totodată, aplicația oferă posibilitatea transmiterii de sesizări către ANAF în situații precum neemiterea bonului fiscal, probleme la plata cu cardul sau lipsa unor informații obligatorii de pe bon.

Potrivit autorităților, scopul aplicației este promovarea conformării voluntare și combaterea evaziunii fiscale, dar și simplificarea relației dintre contribuabili și stat.

Ce funcționalități are aplicația

În versiunea 1.0, iBon permite:

  • scanarea bonurilor fiscale care au ID înscris;
  • încărcarea fotografiilor direct din aplicație;
  • introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile;
  • transmiterea de sesizări către ANAF.

Sesizările care indică posibile riscuri fiscale vor fi analizate și prioritizate pentru verificări suplimentare, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile au anunțat și o a doua etapă de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al doilea din 2026. Atunci, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și verificate, precum și pentru sesizările transmise prin aplicație.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Bugetul pentru programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei
1779266132original_govr6861
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
firma anaf de la intrarea in cladire
Sindicaliştii din finanţe încep pichetarea sediilor instituţiilor din sistemul instituţional al Ministerului Finanţelor
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
Mugur Isărescu respinge acuzațiile privind un curs euro „ținut artificial”: „Dacă vindeam masiv valută, cum mai creșteau rezervele?”
nazare
Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să devină birocrație suplimentară în unele domenii”
Recomandările redacţiei
Bucharest,,Romania,-,January,2016:,The,Early,Modernist,Building,Housing
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing...
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, întâlnire la Cotroceni cu parlamentari din grupul Uniţi...
Steaguri Ucraina UE
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit...
Ultimele știri
Aglomerație pe Everest: un număr record de alpiniști au escaladat cel mai înalt vârf montan din lume, într-o singură zi
Copii bătuți și izolați în baie la o creșă din Cluj. Educatoarea a fost concediată, iar polițiștii au deschis o anchetă
Un bivol albinos cu coamă blondă, considerat „sosia” lui Donald Trump, vedetă în Bangladesh: animalul va fi sacrificat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care primesc un semn puternic de la Univers pe 21 mai 2026. Începe sezonul Gemenilor și totul se...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Neluțu Varga trebuie să plătească o avere pentru a-l da afară pe Daniel Pancu! Clauza din contractul...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce le cere Kim Kardashian „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o la Paris. Gestul neașteptat după nouă ani de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italianul care l-a băgat în spital pe Chivu: "În ghinionul său, a avut și noroc!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
Digi FM
Trei rețete delicioase de socată, băutura naturală a verii. Cinci trucuri ca să-ți iasă perfect
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...