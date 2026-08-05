Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația

Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura îi vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare.

Ordinul, avizat de ministrul Finanțelor, pune în aplicare prevederile articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2026 și stabilește mecanismul prin care facilitatea fiscală va fi acordată contribuabililor eligibili. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, după ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie.

Bonificația va fi acordată automat

Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru a păstra o procedură simplificată, firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificației. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și vor emite automat deciziile de acordare.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt:

depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, după caz;

inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.

Cum va fi utilizată bonificația

Ministerul Finanțelor precizează că suma reprezentând bonificația de 3% va fi utilizată pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. În situațiile prevăzute de lege, dacă bonificația nu este compensată, suma poate fi restituită contribuabilului.

Ordinul aprobă, totodată, modelele standardizate ale deciziilor de acordare, modificare și anulare a bonificației și stabilește regulile aplicabile în situația depunerii unor declarații rectificative sau a stabilirii unor diferențe de impozit în urma controalelor fiscale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, prin această procedură este creat cadrul administrativ necesar pentru aplicarea unitară a facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026, astfel încât bonificația să fie acordată automat contribuabililor care îndeplinesc condițiile legale.

Bonificații de peste 269 de milioane de lei acordate persoanelor juridice în 2025

Ministerul Finanțelor a mai precizat că aplicarea facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026 a generat rezultate atât în cazul contribuabililor persoane juridice, cât și al persoanelor fizice. În anul 2025, contribuabililor persoane juridice, respectiv plătitorilor de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, le-au fost acordate bonificații în valoare totală de aproximativ 269 de milioane de lei, aferente impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.

În cazul contribuabililor persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.

Proiectul ordinului a fost publicat în transparență decizională la data de 9 iunie 2026, iar ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Editor : C.S.