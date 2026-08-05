Live TV

Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația

Data publicării:
Bonificație de 3% pentru firme. Foto Getty Images
Bonificație de 3% pentru firme. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bonificația va fi acordată automat Cum va fi utilizată bonificația

Ministerul Finanțelor a aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Măsura îi vizează pe contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale, iar verificarea condițiilor va fi realizată automat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), fără depunerea unor cereri sau documente suplimentare.

Ordinul, avizat de ministrul Finanțelor, pune în aplicare prevederile articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2026 și stabilește mecanismul prin care facilitatea fiscală va fi acordată contribuabililor eligibili. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, după ce proiectul a fost supus consultării publice în luna iunie.

Bonificația va fi acordată automat

Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru a păstra o procedură simplificată, firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificației. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și vor emite automat deciziile de acordare.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt:

  • depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
  • achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, după caz;
  • inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.

Cum va fi utilizată bonificația

Ministerul Finanțelor precizează că suma reprezentând bonificația de 3% va fi utilizată pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. În situațiile prevăzute de lege, dacă bonificația nu este compensată, suma poate fi restituită contribuabilului.

Ordinul aprobă, totodată, modelele standardizate ale deciziilor de acordare, modificare și anulare a bonificației și stabilește regulile aplicabile în situația depunerii unor declarații rectificative sau a stabilirii unor diferențe de impozit în urma controalelor fiscale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, prin această procedură este creat cadrul administrativ necesar pentru aplicarea unitară a facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026, astfel încât bonificația să fie acordată automat contribuabililor care îndeplinesc condițiile legale.

Bonificații de peste 269 de milioane de lei acordate persoanelor juridice în 2025

Ministerul Finanțelor a mai precizat că aplicarea facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026 a generat rezultate atât în cazul contribuabililor persoane juridice, cât și al persoanelor fizice. În anul 2025, contribuabililor persoane juridice, respectiv plătitorilor de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, le-au fost acordate bonificații în valoare totală de aproximativ 269 de milioane de lei, aferente impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.

În cazul contribuabililor persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.

Proiectul ordinului a fost publicat în transparență decizională la data de 9 iunie 2026, iar ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
3
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
Nauru Flag
5
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare
„Moody's, următorul test de rating al României”. Alexandru Nazare: Obiectivul este revenirea perspectivei de la „negativă” la „stabilă”
tineri traverseaza strada in bucuresti
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru venituri obținute în străinătate
grafic urcare bancnote lei
Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru, față de 3,64% anul trecut. Alexandru Nazare: „Nu avem motive de relaxare”
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
AMEPIP a amendat 4 foști și actuali miniștri ai guvernului Bolojan. Sancțiunile vizează sume din salariile oficialilor
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Ministerul Finanțelor contestă blocarea banilor ROMATSA decisă în Belgia. Când va fi analizată cererea
Recomandările redacţiei
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre...
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de...
pompa de benzina motorina
Dumitru Chisăliță: România asistă la un Black Friday al motorinei. Nu...
Serbia Danube Sunken Boats
Nave de război naziste scufundate ies la suprafață pe Dunăre, pe...
Ultimele știri
Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”
Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”
Nouă membră a familiei regale britanice: nepoata regelui Charles a născut o fetiță. A cincisprezecea în ordinea succesiunii la tron
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe...
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Legenda muzicii, mărturisiri dureroase. Boala "dificilă, frustrantă și uneori înfricoșătoare" care a ținut-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire