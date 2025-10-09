Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Folosirea trotinetelor și bicicletelor electrice s-ar putea face doar cu permis - este o propunere depusă în Parlament. Inițiativa este în dezbatere.

În prezent, pentru a circula pe drumurile publice cu o trotinetă sau cu o bicicletă electrică nu este necesar un permis de conducere. Utilizatorul nu trebuie să dovedească faptul că el cunoaște legislația, ci doar să aibă o vârstă mai mare de 14 ani.

În contextul în care de la începutul acestui an și până în prezent au fost peste 1.600 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în urma cărora 7 persoane au decedat, un proiect în sensul acesta a ajuns pe masa Senatului. Acesta propune ca pe viitor să se implementeze un permis categoria AM1 special pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Pentru a deține un astfel de permis, este necesar ca utilizatorul să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să treacă mai întâi de un examen scris, prin care el să dovedească faptul că cunoaște legislația din țară, precum și un traseu făcut pe un poligon special.

Editor : A.C.