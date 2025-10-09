Live TV

Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Data actualizării: Data publicării:
trotineta electrica bicicleta electrica
Foto: Profimedia Images

Folosirea trotinetelor și bicicletelor electrice s-ar putea face doar cu permis - este o propunere depusă în Parlament. Inițiativa este în dezbatere.

În prezent, pentru a circula pe drumurile publice cu o trotinetă sau cu o bicicletă electrică nu este necesar un permis de conducere. Utilizatorul nu trebuie să dovedească faptul că el cunoaște legislația, ci doar să aibă o vârstă mai mare de 14 ani.

În contextul în care de la începutul acestui an și până în prezent au fost peste 1.600 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în urma cărora 7 persoane au decedat, un proiect în sensul acesta a ajuns pe masa Senatului. Acesta propune ca pe viitor să se implementeze un permis categoria AM1 special pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Pentru a deține un astfel de permis, este necesar ca utilizatorul să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să treacă mai întâi de un examen scris, prin care el să dovedească faptul că cunoaște legislația din țară, precum și un traseu făcut pe un poligon special.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu...
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Naraţiunile Rusiei despre „operaţiuni sub steag fals”, o poziţionare...
Catedrala Mantuirii Neamului Bucuresti
Cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, inaugurat în octombrie...
Ultimele știri
Nou bombardament mortal al rușilor. Cel puțin cinci oameni au fost uciși de dronele lui Putin în Ucraina
Restricţii de trafic până la finalul anului pe DN 7, în zona Deduleşti. Lucrări de consolidare între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea
O stațiune de schi limitează numărul vizitatorilor pentru că vrea să „acorde prioritate calității în detrimentul cantității”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche, revine în prim-plan. UDMR se opune și amenință cu ruperea Coaliției
Măsurile guvernului riscă să scumpească mâncarea cu 10%.
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul de la Chișinău
criptomonede
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea care ar fi scutit de impozit, temporar, câștigurile din criptomonede
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Zeci de deputați au „chiulit” de la ședințele Parlamentului în prima jumătate a anului. Victor Ponta, în topul clasamentului
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal...
Adevărul
„Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu mai sunt fonduri”. Povestea reală care a revoltat o țară...
Playtech
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Video Scandal uriaș! Le-a fost anulat un gol după o eroare neverosimilă și nu s-au calificat la Cupa Mondială
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Fiica regretatului Robin Williams, este revoltată: „Încetați să-mi trimiteți clipuri AI cu tatăl meu, e...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”