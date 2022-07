Specialişti din toată lumea avertizează că, la nivel mondial, viitorul ar putea veni cu posibile conflicte între ţări, scopul fiind de control al zonelor cu rezerve de apă. Stimularea precipitaţiilor ar putea reprezenta însă o soluţie salvatoare. Iar România a trecut la fapte.

Anul acesta experimentele din România au fost realizate în parteneriat cu Administrația pentru Protecție Antigrindină din Bulgaria. Două avioane speciale pentru astfel de misiuni, Bravo si Charlie, au zburat de aceasta data pentru a însămânța norii cu iodură de argint și a obține stimularea ploilor.

Atât Charlie, cât și Bravo, sunt avioane care au fost modificate pentru a purta pe aripi 72 de torțe care vor ajuta la stimularea ploilor. Iodura de argint este eliberată în fața frontului atmosferic și nu face altceva decât să condenseze vaporii de apă ca aceștia ajungând la greutatea optimă să cadă pe pamânt sub formă de picături, deci să plouă.

„De asemenea, această aeronavă e prevăzută cu 2 sisteme de ejectare a cartușelor ejectabile, montate sub aripi. Fiecare casetă conține câte 96 de cartușe ejectabile, de asemenea, cu iodură de argint și clorură de calciu. Ca un element de noutate, avem și o serie de cartușe ejectabile cu clorură de calciu acoperit de dioxid de titan, care e un material mult mai higroscopic și ne așteptăm să avem rezultate mult mai bune pentru stimularea norilor calzi. Aceste cartușe sunt aprinse electronic, din interiorul avionului, ori de câte ori se primește comandă de la punctul de comandă și reușim să intervenim exact acolo unde avem nevoie”, explică directorul programului.

”Noi eram la marginea norului și ne deplasăm către centrul norului. Dacă puteți observa, este înnorat”

Reporter: Plouă pentru că s-a și însămânțat sau și norul este de așa natură?

”Nu putem însămânța norii care nu conțin măcar puțină ploaie”

Reporter: După însămânțare, cam la cât timp începe să plouă?

”În jur de 5 minute – 10 minute. Noi începem să lucrăm acolo unde deja sunt niște picături de apă, dar cu însămânțarea aceasta intensificăm ploaia, să fie mai puternică”



Reporter: Serghei, tu ai fost șeful serviciului antigrindină în Rep. Moldova. Acum, lucrezi pentru România?

”Da. Am activat în Rep. Moldova din 1997 până în 2019. În ultimii patru ani, lucrăm pentru România și avem rezultate foarte multe și sunt foarte bune.

Fermierii trebuie să cunoască faptul că avem specialiști foarte buni, avem dorință foarte mare să obținem rezultate pentru fermieri. Cunoaștem că România e o țară agricolă și ploaia e necesară. Și, totodată, putem să spunem, cu avioanele se poate și combate grindina.

După coordonatele GPS, experimentul are loc de aceasta dată lângă hotarul cu Republica Moldova. Ținta este un front atmosferic ce se deplasează de la nord-est către sud-vestul României. Pe traseul pe care am zburat și am însămânțat, putem vedea că ploaia se intensifică și s-au aprins următoarele trei cartușe. Și putem auzi cum la pilot ploaia s-a intensificat foarte tare”

”Acum, dacă puteți să observați acolo în față niște linii albe, acolo plouă foarte intens. Și acum avionul se întoarce în direcția aceea să mai repetăm însămânțarea”

Reporter: Adică, stoarcem norul de apă?

”Stoarcem norul de apă! E mai la sud-est de Botoșani, undeva la 50 de km”

Anul acesta programul experimental destinat creșterii și uniformizării precipitațiilor s-a făcut în etape. Primul test a fost în Moldova unde acum seceta a lovit năprasnic. A urmat apoi pentru prima oara zona Olteniei cu centru de comandă la București la sediul operatorului infrastructurii de combatere a antigrindinii.

”Avem în zbor unul dintre cele două avioane. Se observă că acest avion se îndreaptă spre câteva celule care sunt la limita zonei noastre de intervenţie. Dat fiind situaţia pe care am avut-o în ultimele 4 zile, ne-a împins să acţionăm asupra acestora, să vedem efectul pe care-l putem realiza în urma însămânţării celulelor respective. Vom utiliza în acest experiment anumite cartuşe pirotehnice, higroscopice şi vom evalua efectul acestora asupra norilor privind stimularea precipitaţiilor. Unul din aceste cartuşe e un cartuş nano-pawder, pe care încercăm să-l testăm pt prima dată, este un cartuş hidroscopic care poate avea un efect amplificat al însemânţării celulelor. E o substanţă cu clorură de natiu încărcată în oxid de titan, ceea ce face să îmbunătăţească rapiditatea cu care se formează picăturile de apă”

Mai precis este vorba despre utilizarea sării la condensarea particulelor de apă, care apoi să precipite. Partenerii Bulgari asistă la operațiune din Bucuresti.

Experimentul a fost testat cu succes anul trecut și în Bulgaria însă nu pentru ploaie, ci pentru grindină, fenomen care amenință an de an culturile agricole și în țara vecină.

”Am avut succes, am însămânțat 117 nori și am pornit numai de la 7 nori. A fost un mare succes, iar în acest an am continuat acest experiment”.

Reporter: Este o inovație?

”Da, România este prima țară din zona balcanică ce experimentează stimularea ploii. Am avut investiții, le-am făcut anul trecut ca program pilot. Dar anul acesta va fi o activitate regulată”

Programul experimental desfășurat în România, pe zonele cu potențial agricol, acoperă în total 3,8 milioane de hectare de teren. Rezultatele sunt extrem de importante în contextul în care an de an, frecvența secetei crește îngrijorător.