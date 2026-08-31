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Apariție surpriză a ministrului rus de finanţe la summitul G-20 din SUA. Prezența lui Siluanov a iritat țările europene

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Foto: Profimedia Images
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Ministrul rus de finanţe Anton Siluanov a fost prezent luni la summitul G-20 organizat în SUA, unde a purtat discuţii cu omologul său american pe tema Ucrainei, provocând iritarea ţărilor europene, relatează AFP, preluată de Agerpres. 

Participarea lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegaţi la summitul G-20 de la Asheville (Carolina de Nord). 

Gazda evenimentului, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întreţinut separat cu ministrul rus în cursul dimineţii, a anunţat departamentul său. 

Scott Bessent a apărat pe lângă omologul său planul în 28 de puncte al preşedintelui american Donald Trump în vederea încheierii războiului cu Ucraina, potrivit aceleiaşi surse, confirmând o informaţie a unui jurnalist de la Fox Business. 

SUA, care s-au apropiat de Moscova de la revenirea la putere a lui Donald Trump, prezidează în acest an reuniunea celor mai mari economii mondiale. Moscova făcea parte din G-20, dar a fost exclusă în mare parte după invadarea Ucrainei în 2022. 

Apariţia ministrului rus l-a iritat pe germanul Lars Klingbeil. În sesiune plenară, „i-am spus foarte clar că guvernul rus trebuie să pună capăt acestui război (...), că noi susţinem fără ambiguitate Ucraina”, le-a spus el jurnaliştilor. 

El a explicat că a cerut şi a obţinut, împreună cu alte ţări europene, ca Anton Siluanov să fie exclus de la „fotografia de familie” a participanţilor la summitul G-20, programată marţi. 

Considerat în mare parte favorabil Moscovei, planul lui Donald Trump prevede în special ca Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv o parte încă sub controlul său, dar oferă garanţii de securitate occidentală Kievului pentru a evita orice nou atac rus. 

Editor : A.C.

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