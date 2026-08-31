Fiul reginei Norvegiei a primit permisiunea de a părăsi arestul la domiciliu pentru a participa la funeraliile regelui Harald

Fiul reginei Norvegiei, Marius Borg Høiby, condamnat în iunie pentru viol şi aflat în arest la domiciliu cu brăţară electronică, a primit permisiunea de a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea, a anunţat luni poliţia, informează AFP.

„Parchetul a considerat că este oportun să se dea curs cererilor de ieşire formulate de Høiby în legătură cu decesul”, a declarat procurorul de poliţie Oda Karterud pentru AFP. „S-a acordat o permisiune de ieşire (...) pentru înmormântarea din 9 septembrie”, a adăugat ea.

Regele Harald a decedat vineri, la vârsta de 89 de ani.

Marius Høiby, fiul soţiei noului rege dintr-o căsătorie anterioară, fusese autorizat să-l viziteze la spital pe suveran în ajunul morţii sale. De asemenea, el a primit permisiunea de a asista la transferul rămăşiţelor regale către capela Palatului luni, la sfârşitul zilei.

Două violuri

De la jumătatea lunii iulie, tânărul de 29 de ani îşi ispăşeşte pedeapsa sub arest la domiciliu, în aşteptarea procesului în apel.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei lui Mette-Marit cu Haakon, noul rege al Norvegiei, în 2001, el a fost condamnat la patru ani de închisoare fără condiţionalitate pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, printre care acte de violenţă împotriva unei foste partenere. A fost achitat pentru alte două presupuse violuri.

Editor : Sebastian Eduard