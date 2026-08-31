Trump ia în calcul lansarea unor atacuri limitate împotriva Iranului. Casa Albă: „Președintele își păstrează toate opțiunile” (Axios)

Președintele SUA, Donald Trump, și consilierii săi de rang înalt au luat în considerare lansarea unor atacuri limitate în Strâmtoarea Ormuz pentru a împiedica Iranul să-și refacă capacitățile radar și de rachete necesare pentru a ataca navele, potrivit a trei oficiali americani, relatează Axios.

Planul, elaborat în ultima săptămână de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și susținut de secretarul apărării Pete Hegseth, nu fusese aprobat de Trump înainte de schimbul de focuri cu Iranul din acest weekend. Însă acesta ar putea să-i dea undă verde după noua escaladare a conflictului.

Un oficial american a declarat că ideea care stă la baza planului este aceea de a reduce riscul unor atacuri iraniene asupra petrolierelor, navelor Marinei SUA și aeronavelor Forțelor Aeriene — pentru a „tunde gazonul”, conform expresiei folosite de această persoană.

Casa Albă a transmis: „Președintele își păstrează toate opțiunile. Iranienii vor să încheie un acord, dar întotdeauna ajung cu o zi prea târziu și cu un dolar mai puțin”.

În ultimele două luni, armata americană a preluat treptat controlul asupra unei mari părți a strâmtorii printr-o campanie menită să slăbească capacitățile militare iraniene, o operațiune discretă de deminare și un efort de ghidare a navelor prin calea navigabilă.

Aceasta a limitat capacitatea Iranului de a ataca petrolierele, permițând în același timp o creștere a traficului și a exporturilor de petrol prin strâmtoare. Aceasta a erodat influența Iranului asupra acestei căi navigabile cruciale.

Oficialii americani afirmă că CENTCOM a început să-și exprime îngrijorarea cu privire la eforturile Iranului de a-și reconstrui capacitățile radar, de apărare aeriană și de rachete antinavă în strâmtoare, pentru a putea viza navele cu mai multă precizie.

Un incident care a stârnit îngrijorare în ultimele zile a fost lansarea unei rachete antiaeriene iraniene către un avion de vânătoare american F-35 care asigura acoperirea navelor din strâmtoare, a declarat un oficial american.

Deși racheta nu s-a apropiat suficient de mult încât să reprezinte o amenințare, aceasta a constituit un semnal că Iranul încearcă să-și refacă capacitatea militară, potrivit oficialului american.

CENTCOM i-a informat în ultimele zile pe Hegseth, pe generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, și pe Casa Albă că ar putea fi necesar ca armata să lanseze periodic atacuri asupra Iranului pentru a putea continua să evacueze zilnic, în condiții relativ sigure, zeci de petroliere din Golful Persic.

Hegseth a susținut planul și l-a trimis la Casa Albă în urmă cu câteva zile, au declarat oficiali americani.

Oficialii au declarat că, săptămâna trecută, Casa Albă era reticentă în privința aprobării atacurilor, pentru a evita o escaladare a conflictului cu Iranul.

Însă atacurile cu rachete balistice lansate duminică de Iran asupra bazelor americane din Iordania ar putea să-l facă pe Trump să se răzgândească. Atacurile au avut loc după ce SUA au lovit trupele iraniene care se pregăteau să lanseze rachete cu mine în strâmtoare.

Trump a declarat luni dimineață pentru Fox News că SUA vor riposta la atacurile iraniene și „îi vor lovi cu putere”.

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Editor : A.M.G.