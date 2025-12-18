Live TV

Campania de sabotaj a Rusiei în Europa devine tot mai periculoasă și epuizează resursele de investigație ale statelor

harta europa sabotaj rusia
Foto: captură Associated Press
Comploturile multinaţionale epuizează resursele  Apelarea la infractori  Tensiuni mai mari, cooperare mai strânsă 

Associated Press a urmărit o campanie de sabotaj în Europa pe care oficialii occidentali au asociat-o cu Rusia încă de la invadarea Ucrainei. Au fost înregistrate 145 de incidente pe continent. Pe parcursul anului, AP a discutat cu peste 40 de oficiali europeni şi NATO din 13 ţări pentru a documenta amploarea acestui război hibrid, incluzând pe hartă doar incidentele legate de Rusia, agenţii săi sau aliatul său Belarus, conform oficialilor occidentali. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru AP că Rusia nu are „nicio legătură” cu această campanie. 

În noiembrie, un tren care transporta aproape 500 de persoane s-a oprit brusc în estul Poloniei. O linie aeriană ruptă a spart mai multe geamuri, iar şinele din faţă au fost avariate. În altă parte a liniei, explozibili au detonat sub un tren de marfă care trecea. Nimeni nu a fost rănit în niciunul dintre cazuri, iar pagubele au fost limitate, dar Polonia, care a dat vina pe serviciile de informaţii ruse pentru atac, a răspuns cu fermitate: a mobilizat 10.000 de soldaţi pentru a proteja infrastructura critică, informează AP, preluat de News.ro.  

Sabotajul din Polonia este unul dintre cele 145 de incidente înregistrate în baza de date a Associated Press, care, potrivit oficialilor occidentali, fac parte dintr-o campanie de destabilizare în Europa, orchestrată de Rusia. 

Oficialii spun că această campanie, desfăşurată de la invadarea Ucrainei de preşedintele Vladimir Putin în 2022, are ca scop privarea Kievului de sprijin, crearea de diviziuni între europeni şi identificarea punctelor slabe ale continentului în materie de securitate. 

Până în prezent, în acest război hibrid, cele mai cunoscute acte de sabotaj au provocat pagube minime - nimic în comparaţie cu zecile de mii de vieţi pierdute şi oraşele distruse din Ucraina. 

Dar oficialii spun că fiecare act - de la vandalizarea monumentelor la atacuri cibernetice şi incendierea depozitelor - consumă resurse valoroase de securitate. Şeful unui mare serviciu european de informaţii a declarat că anchetele privind interferenţa rusă consumă acum la fel de mult timp al agenţiei ca şi terorismul.  

În timp ce campania reprezintă o povară grea pentru serviciile de securitate europene, Rusia nu suportă aproape niciun cost, spun oficialii. Acest lucru se datorează faptului că Moscova desfăşoară operaţiuni transfrontaliere care necesită cooperarea intensă a ţărilor europene în cadrul anchetelor, folosind adesea străini cu antecedente penale ca agenţi ieftini pentru serviciile secrete ruseşti. Asta înseamnă că Moscova obţine o victorie doar prin blocarea resurselor, chiar şi atunci când comploturile nu au succes. 

„Este o operaţiune non-stop între toate serviciile pentru a o opri”, a declarat un înalt oficial european din serviciile de informaţii, care, la fel ca şeful serviciului european de informaţii şi alţi oficiali care au vorbit cu AP, a insistat să rămână anonim pentru a discuta chestiuni sensibile de securitate. 

Baza de date AP arată o creştere a numărului de incendii criminale şi comploturi cu explozibili de la unul cât era în 2023, la 26 în 2024. Şase au fost documentate până acum în 2025. Trei cazuri de vandalism au fost înregistrate anul trecut, iar unul în acest an. 

Datele sunt incomplete, deoarece nu toate incidentele sunt făcute publice, iar autorităţile au nevoie de luni pentru a stabili o legătură cu Moscova. Însă creşterea bruscă corespunde avertismentelor autorităţilor: campania devine din ce în ce mai periculoasă. 

Conform hărţii, ţările cele mai frecvent vizate sunt cele care se învecinează cu Rusia: Polonia şi Estonia. Mai multe incidente au avut loc şi în Letonia, Marea Britanie, Germania şi Franţa. Toate aceste ţări sunt susţinătoare importante ale Ucrainei. 

Oficialul european, un înalt oficial al serviciilor de informaţii din zona Baltică şi un alt oficial al serviciilor de informaţii au declarat că campania s-a calmat în mod vizibil la sfârşitul anului 2024 şi la începutul acestui an. Analiza lor a arătat că Moscova a întrerupt probabil campania pentru a câştiga favorurile noii administraţii a preşedintelui american Donald Trump. De atunci, campania a fost reluată în ritm alert.  

Comploturile multinaţionale epuizează resursele 

Persoana care, potrivit oficialilor, se află în spatele atacului asupra căii ferate poloneze care transportă provizii către Ucraina este Yevgeni Ivanov - un cetăţean ucrainean condamnat pentru colaborarea cu serviciile secrete militare ruse în vederea organizării unor atacuri incendiare asupra unor magazine de bricolaj, unei cafenele şi unei fabrici de drone din Ucraina, potrivit documentelor judiciare. 

Ivanov, care a părăsit Polonia după atacul de acolo, a lucrat pentru Yuri Sizov, un ofiţer al serviciului de informaţii militare GRU din Rusia, potrivit serviciului de securitate al Ucrainei. 

Ivanov a fost condamnat în contumacie în Ucraina, dar a reuşit să intre în Polonia deoarece Ucraina nu a informat autorităţile poloneze despre condamnarea sa, a declarat ministrul polonez de interne Marcin Kierwiński. Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat că cooperează strâns cu aliaţii. 

Organizarea de comploturi care implică autori din mai multe ţări sau care au trecut graniţele epuizează resursele de investigaţie ale mai multor autorităţi din Europa - unul dintre obiectivele cheie ale Moscovei, potrivit procurorului de stat estonian Triinu Olev-Aas. 

În ultimul an, ea a spus că profilul atacatorilor din Estonia s-a schimbat, de la localnici cunoscuţi în mare parte de forţele de ordine la străini necunoscuţi. Acest lucru necesită o cooperare sporită între ţări pentru a perturba comploturile sau a reţine autorii. 

În cazul celor două atacuri din ianuarie - incendii provocate la un supermarket şi la un restaurant ucrainean - persoanele angajate nu mai fuseseră niciodată în Estonia, a spus Olev-Aas. 

La restaurant, un bărbat din Moldova a spart o fereastră, a aruncat o canistră cu benzină şi i-a dat foc. Înregistrarea video arată braţul său în flăcări în timp ce fugea.  

Bărbatul şi complicele său au fugit prin Letonia, Lituania şi Polonia înainte de a fi prinşi în Italia. 

Apelarea la infractori 

Deşi ofiţerii serviciilor secrete ruseşti ar putea fi creierul acestor operaţiuni, ei se bazează adesea pe recrutori - deseori cu condamnări sau legături cu lumea interlopă - care atribuie sarcini sabotorilor de pe teren, a declarat oficialul baltic. 

Externalizarea către persoane cu antecedente penale, precum Ivanov, înseamnă că Rusia nu trebuie să rişte agenţi de informaţii foarte bine pregătiţi - agenţi la care Moscova nu are oricum recurs, deoarece ţările europene au expulzat zeci de spioni pe măsură ce relaţiile s-au deteriorat în ultimii ani. 

Reţelele criminale ruseşti oferă o alternativă gata pregătită, a spus oficialul baltic. 

Oficialul european a spus că bărbatul acuzat de coordonarea unui complot de a pune explozibili în colete pe avioane de marfă, de exemplu, a fost recrutat de serviciile secrete ruseşti după ce a fost implicat în contrabanda cu arme şi explozibili. Bărbatul este legat de cel puţin alte patru comploturi. 

Alte persoane sunt recrutate din închisorile europene sau imediat după eliberarea lor, a declarat oficialul baltic. 

Într-un caz, Muzeul Ocupaţiei Letoniei, dedicat ocupaţiei ţării de către Uniunea Sovietică, a fost incendiat de o persoană eliberată din închisoare cu o lună înainte. 

Tensiuni mai mari, cooperare mai strânsă 

Chiar şi comploturile dejucate reprezintă o victorie pentru Moscova, deoarece testează apărarea şi risipesc resurse. 

În 2024, un ucrainean, care lucra la ordinele serviciilor secrete militare ruse, a dezvăluit o ascunzătoare de obiecte îngropate într-un cimitir din Lituania, inclusiv piese de drone şi conserve de porumb umplute cu explozibili. 

Oficialii cred că planul era să echipeze dronele cu explozibili. Complotul a fost în cele din urmă dejucat, dar nu înainte ca resurse considerabile să fie utilizate pentru a-i urmări pe toţi cei implicaţi, a declarat Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez al Securităţii. 

Numărul mare de comploturi suprasolicită unele agenţii de aplicare a legii, dar campania Moscovei a favorizat şi o cooperare mai strânsă, a declarat oficialul european. 

Procurorii din Letonia, Lituania şi Estonia au creat echipe comune de anchetă pentru atacurile organizate de serviciile de informaţii străine, a declarat Mārtiņš Jansons, procuror special în Letonia. 

În Marea Britanie, poliţiştii din prima linie sunt instruiţi să identifice incidentele suspecte care ar putea fi susţinute de stat, a declarat comandantul Dominic Murphy, şeful echipei antiteroriste a Poliţiei Metropolitane. 

El a menţionat că un detectiv stagiar a semnalat un atac incendiator la un depozit din Londra după ce a realizat că afacerea era deţinută de ucraineni şi conţinea dispozitive de comunicaţii utilizate de armată. Poliţia a stabilit că atacul a fost organizat de serviciile de informaţii ruse. 

Însă oficialii avertizează că Rusia testează continuu noi metode. 

Contrabandiştii din Belarus, aliatul Rusiei, au trimis sute de baloane meteorologice încărcate cu ţigări în Lituania şi Polonia, forţând în repetate rânduri închiderea aeroportului din capitala Lituaniei, într-un atac pe care autorităţile l-au calificat drept hibrid. 

„În prezent, transportă doar ţigări”, a avertizat Dobrzyński, „dar în viitor ar putea transporta şi alte lucruri”. 

