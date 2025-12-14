Live TV

Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Vladimir Putin. Foto. Reuters

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment privind securitatea Europei, comparându-l pe președintele rus Vladimir Putin cu Hitler și afirmând că Rusia „nu se va opri” dacă Ucraina cade. În același timp, Merz a afirmat că epoca „Pax Americana”, în care Statele Unite au garantat stabilitatea continentului european, este pe cale să se încheie, iar UE trebuie să își asume propria apărare, relatează EFE și Agerpres.

„Știm acest lucru din 2022: acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei. Iar dacă Ucraina cade, (Rusia) nu se va opri, la fel cum, în 1938, sudeții nu au fost de ajuns (pentru Hitler). Putin nu se oprește. Și oricine nu crede asta ar trebui să analizeze cu atenție strategiile sale, documentele sale, discursurile sale, aparițiile sale publice”, a încercat Merz să convingă în discursul susținut la München, la congresul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), formațiunea bavareză soră a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU).

„Este vorba aici despre o schimbare fundamentală a frontierelor în Europa, despre restaurarea fostei Uniuni Sovietice în interiorul vechilor sale granițe, cu o amenințare gravă, inclusiv una militară, pentru țările care au făcut odinioară parte din acel imperiu”, mai crede șeful guvernului german.

El a insistat asupra paralelei cu acordul semnat la Conferința de la München, în septembrie 1938, între Germania, Italia, Regatul Unit și Franța, prin care regiunea sudetă din Cehoslovacia a fost cedată Germaniei. În pofida acelei concesii, în martie 1939 Hitler a încălcat acordul și a ocupat întreaga Cehoslovacie, iar la 1 septembrie, în același an, a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial.

„Acesta este, de fapt, modelul pe care ar fi trebuit să-l vedem în 2014”, când Rusia a anexat Crimeea și a început să sprijine militar prorușii din Donbas, și-a continuat Merz argumentația.

Prin urmare, a susținut el, cea mai importantă prioritate în politica externă și de securitate este recunoașterea acestei realități, garantarea unui ajutor continuu pentru Ucraina și conectarea tuturor acestor lucruri cu unitatea Europei, inclusiv a Regatului Unit.

„Trebuie să încercăm să menținem NATO și alianța occidentală cât mai mult timp posibil, dar, în același timp, să investim în propriile noastre capacități de apărare, astfel încât descurajarea să funcționeze din nou. Și să nu spună nimeni că acesta este un concept depășit sau învechit”, a indicat Friedrich Merz.

Toate acestea, a continuat el, se produc în contextul unei „deplasări aproape tectonice a centrelor de putere politică și economică” în lume, care pune în joc libertatea, pacea, statul de drept, democrația, liberalismul și societățile noastre deschise.

Deceniile de „Pax Americana” pentru Europa „s-au terminat în mare măsură”, mai crede cancelarul german. „Aceasta nu mai există așa cum noi o știam. Și nicio nostalgie nu ajută (…) Asta este: americanii acum își apără propriile interese într-un mod foarte, foarte dur. Și asta nu poate să însemne altceva decât faptul că noi, la rândul nostru, trebuie să ne apărăm acum interesele”, a insistat Friedrich Merz, care anterior a catalogat drept „inacceptabile” unele dintre criticile aduse Uniunii Europene în noua strategie de securitate națională a SUA.

În acest document, Statele Unite semnalează, în cazul UE, declinul economic, excesul de reglementare al Bruxelles-ului, subminarea identității și a suveranității statelor naționale, care, împreună cu migrația ilegală, riscă să șteargă civilizația europeană, precum și cenzurarea libertății de exprimare, suprimarea opoziției politice și așteptările nerealiste față de războiul din Ucraina pe care le au liderii europeni susținători ai Kievului.

„O mare majoritate dintre (cetățenii, n.red.) europeni doresc pacea, dar această dorință nu este tradusă în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne”, mai constată administrația americană.

Putin, la rândul său, le-a reproșat aliaților europeni ai Ucrainei că formulează cereri „absolut inacceptabile” pentru Rusia, pentru a bloca procesul de pace inițiat de Trump. „Noi nu dorim război cu Europa, dar, dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a avertizat liderul de la Kremlin în urmă cu două săptămâni. „Nu avem intenția de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a insistat Putin, conform căruia europenii trăiesc cu „iluzia” că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică”.

