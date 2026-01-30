Live TV

FCSB încheie participarea în Europa League după un meci bun cu Fenerbahce pe Arena Națională

faza de meci din fcsb - fenerbahce
Foto: Profimedia

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Europa League.

Dennis Politic a avut prima acţiune periculoasă a gazdelor, pe Arena Naţională, dar şutul său din minutul 10 a fost respins de Ederson.

Târnovanu a avut o intervenţie salutară în minutul 17, la lovitura de cap a lui En-Nesyri, dar portarul bucureştenilor nu a mai avut reacţie la faza care a urmat, corner Akturkoglu, lovitură de cap la colţul lung al lui Ismail Yuksek şi Fenerbahce conducea cu 1-0 la Bucureşti, din minutul 19.

Un un-doi între Olaru şi Mamadou Thiam l-a adus pe căpitan într-o poziţie bună, însă şutul său a fost respins de Ederson, în minutul 31.

După trei minute Miculescu a pătruns în careul turcilor şi Ederson a intervenit din nou în faţa bucureştenilor. Tot portarul oaspeţilor a scos foarte bine şutul din careu al lui Mamadou Thiam, în minutul 36 şi la pauză FCSB – Fener a fost 0-1, după cea mai bună repriză a bucureştenilor din acest an.

Olaru a ratat o altă ocazie uriaşă în minutul 50, când a primit în careu, însă a trimis slab direct în braţele lui Ederson.

Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor.

Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă.

Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albaștrilor au fost răsplătite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor.

Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă.

Turcii au revenit în atac şi Akturkoglu nu a găsit poarta în minutul 81, pentru ca Graovac să fie aproape de autogol un minut mai târziu, când a încercat să respingă mingea în corner.

Ederson şi-a mai salvat odată echipa, respingând cu vârful degetelor în minutul 90, la şutul lui Octavian Popescu.

Finalul a fost pe contre, dar nu s-a mai înscris şi FCSB – Fenerbahce s-a încheiat 1-1. Roş-albaştrii termină sezonul european pe locul 27, cu 7 puncte şi părăseşte competiţia după faza grupei.

FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 70), Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu (Octavian Popescu 46), Olaru (M. Toma 66), Politic (Cisotti 46) – Thiam.
Antrenor: Elias Charalambous

FENERBAHCE: Ederson – Nelson Semedo, Caglar, Oosterwolde, Muldur – Talisca (Marco Asensio 70), Fred, Yuksek (Demir 62) – Nene (Aydin 70), En-Nesyri, Akturkoglu.
Antrrenor: Domenico Tedesco

Cartonaşe galbene: Cisotti 89 / Yuksek 28, Ederson 78, Fred 87

Arbitri: Nenad Minakovic - Nikola Borovic, Bosko Bozovic – Milan Mitic

Arbitri VAR: Momcilo Markovic - Jelena Cvetkovic (toţi din Serbia).

Editor : Liviu Cojan

