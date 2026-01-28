Live TV

Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea

Celebrul dans la nunta fostei ministre de Externe austriece Karin Kneissl. Foto: Profimedia Images
Cerere de revocare, în pregătire

Fosta șefă a diplomației austriece (2018-2019), Karin Kneissl, care l-a invitat la nunta sa pe însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea rămâne fără cetățenie din cauza numeroaselor sale derapaje verbale – recent, ea a comparat austriecii cu hienele. Partidul liberal NEOS cere să se ia măsuri și a inițiat procedura de revocare a cetățeniei austriece a acesteia, scrie Kronen Zeitung.

Aceste afirmații, făcute într-un interviu difuzat de canalul pro-rus „Bridge to the East”), au declanșat reacții puternice la Viena. 

„Dacă îmi lipsește ceva din Europa, aceea este Franța, nu Austria. În Franța, oamenii erau umani, în Austria erau hiene”, a declarat recent pe YouTube fostul ministru de Externe al Austriei, Karin Kneissl, conform relatărilor presei. Nu era prima declarație critică pe care Kneissl o făcea despre fosta sa țară natală, Austria. Acum, însă, numeroasele derapaje verbale ale fostului ministru, care locuiește în prezent în Rusia, ar putea avea consecințe concrete.

Cerere de revocare, în pregătire

După cum a explicat partidul NEOS pentru ziarul austriac Krone, liberalul Dominik Oberhofer elaborează în prezent o prezentare cuprinzătoare a faptelor, care urmează să fie prezentată în curând și ar trebui să ducă la revocarea cetățeniei. „Ca liberal, sunt profund convins că libertatea noastră de exprimare trebuie să tolereze și gafele fostei politiciene FPÖ și ministru de Externe FPÖ, Karin Kneissl. Cu toate acestea, se pune întrebarea de ce Kneissl continuă să apară în mod ostentativ ca „fost ministru de Externe al Austriei”, când este atât de evident că disprețuiește și urăște țara noastră”, explică politicianul NEOS Yannick Shetty.

El presupune că modelul ei de afaceri propagandistic va avea consecințe juridice asupra cetățeniei sale austriece. „În serviciul lui Putin, de exemplu la Institutul Economic Rus sau ca editorialistă la canalul RT, care este interzis în Austria, Kneissl transmite simbolic un singur mesaj: Austria este anticamera Iadului, Rusia lui Putin este Grădina Edenului. Oricine crede că aceste apariții sunt voluntare și din pură caritate crede și în Moș Crăciun.”

Comportamentul ei constituie un motiv suficient pentru revocare?

În orice caz, situația juridică pare clară în acest caz: dacă un cetățean austriac lucrează pentru un stat străin și prejudiciază reputația Austriei în acest proces, autoritățile îi vor revoca cetățenia. Datorită activităților sale aparente pentru diverse fabrici de trolli ai lui Putin, experții consideră că s-au stabilit temeiurile pentru revocarea cetățeniei sale austriece.

Totuși, acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Conform legii cetățeniei, acest lucru este posibil doar dacă Kneissl îndeplinește „servicii unui stat străin”. Kneissl apare frecvent în sfera publică rusă, apărând acțiunile Rusiei și ale președintelui său, Vladimir Putin, de exemplu, în legătură cu războiul din Ucraina. Din această perspectivă, această cerință legală ar putea fi cu siguranță îndeplinită, dar este departe de a fi sigură.

Cu toate acestea, Kneissl probabil încă deține cetățenia austriacă. În 2023, ea a declarat că nu se simte încă pregătită să solicite un pașaport rusesc. Statele sunt încurajate să evite apatridia ori de câte ori este posibil. Dacă Kneissl ar solicita un pașaport dintr-o altă țară, și-ar pierde automat cetățenia austriacă. Acest lucru este valabil și dacă cineva luptă pentru o țară străină, scrie Kleine Zeitung.

Kneissl s-a exilat în Rusia în 2023 (inițial în regiunea Riazan, apoi la Sankt Petersburg). Ea s-a autodefinit ca „refugiat politic” după ce a părăsit Austria în 2020, invocând amenințări cu moartea și dificultăți profesionale. În trecut, a fost celebră pentru dansul cu Putin la nunta ei din 2018 (în Gamlitz, Stiria), moment care a stârnit un candal internațional și a simbolizat apropierea Austriei de Rusia în era coaliției FPÖ-ÖVP.

