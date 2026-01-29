Live TV

Exclusiv Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix: „Este infracțiune”

arbore mare taiat
Foto: Captură Digi24

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi seara, la Digi24, că două dosare penale au fost deschise în urma unor tăieri ilegale de arbori la Băile Felix, tăieri în timpul cărora a fost doborât şi un stejar secular. Buzoianu spune că o firmă a tăiat mai mult lemn decât trebuia, în condiţiile în care în pădurea de lângă staţiune sunt arbori uscaţi, de care pădurea trebuie curăţată, iar angajaţi ai Romsilva au marcat arbori mari, subevaluând dimensiunile acestora, pentru ca masa lemnoasă rezultată să fie mai mare decât pe hârtie. Contractul cu firma care trebuia să facă exploatarea la Băile Felix a fost suspendat.

„Au fost descoperiţi 16 arbori nemarcaţi şi tăiaţi, deci ilegal. Asta este infracţiune, a fost deschis dosar penal pentru firma care a făcut tăierile fără niciun fel de marcaj. A mai fost deschis şi un dosar penal pentru reprezentanţii de acolo, experţii Romsilva, pentru suspiciunea că au marcat arbori despre care au spus că sunt de o anumită dimensiune, au subevaluat dimensiunea respectivă şi, de fapt, era mult mai mult lemn care urma să fie folosit de aceşti oameni. Au marcat inclusiv ilegal acest stejar secular. Ca să vă faceţi o idee, din jumătate din arborii care încă nu au fost tăiaţi, deja se scoseseră 40 de metri în minus pe hârtie, astfel încât când se tăiau arborii tu să vii, firmă, să iei lemnul şi să te apuci să îl tai şi să ai pe hârtie 230 de metri cubi, dar în realitate să faci 300 de metri cubi şi restul de lemn, care nu apărea în hârtie, tu să faci ce vrei cu el”, a explicat Diana Buzoianu, joi seară, la Digi 24.

Ea a precizat că din pădurea de la Bile Felix s-au tăiat arbori uscaţi, dar şi pomi care nu ar fi trebuit doborâţi.

„Într-adevăr, nu toţi arborii erau ilegal tăiaţi, fuseseră tăiaţi şi arbori marcaţi. În schimb, şi nişte arbori care au fost marcaţi fără să fie nevoie să fie marcaţi. Acest arbore secular nu apare nicăieri, nici măcar în planul de management, adică planul făcut de Romsilva care să arate cum va fi gestionată această pădure. El, practic, nu era în hârtii, deci era numai bun să fie tăiat ilegal pentru că nu apărea nicăieri, nu exista în planurile respective”, a adăugat ministrul Mediului.

Buzoianu a explicat că stejarul secular a fost tăiat în primul rând pentru că reprezintă „o masă foarte mare de lemn”, dar şi pentru că astfel de copaci sunt folosiţi pentru mobilierul din lemn masiv. 

Potrivit ministrului, contractul exploatatorului de lemne a fost suspendat, urmând ca, din punct de vedere legal, să se stabilească dacă acesta va fi reluat cu aceeaşi firmă sau cu o altă firmă pentru ca pădurea să fie curăţată de arborii care sunt într-adevăr uscaţi, în condiţiile în care în acea pădure există aşa ceva.

Citiți și:

VIDEO. Supracontrol al Gărzii Naționale Forestiere după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Șeful instituției verifică tăierile

EXCLUSIV. Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
