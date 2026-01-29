Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale”

Rusia a îndemnat cetățenii să limiteze ceea ce postează online, avertizându-i că împărtășirea detaliilor personale sau a opiniilor politice în chat-uri deschise i-ar putea expune la recrutarea în „activități ilegale”, în contextul în care Kremlinul ia măsuri pentru a-și întări controlul asupra spațiului digital al țării, scrie TVPWorld.

Într-un nou aviz publicat miercuri, Ministerul de Interne rus a avertizat că persoanele care își exprimă activ opiniile sau participă la discuții publice pot fi selectate de „recrutori” care monitorizează rețelele sociale și platformele de mesagerie.

„Nu împărtășiți informații personale sau opiniile dvs. în chat-uri, grupuri sau forumuri deschise. Evitați să vă angajați în dispute pe teme provocatoare”, a declarat ministerul, conform The Moscow Times.

Ministerul a sfătuit, de asemenea, oamenii să se abțină de la a posta informații despre locul de muncă, școală sau adresă, să restricționeze accesul la profilurile lor de social media și să ignore întrebările personale din partea străinilor.

Cetățenii care suspectează orice încercare de recrutare ar trebui să contacteze forțele de ordine, a adăugat acesta.

Amenințări la adresa securității

Avertismentul vine în contextul eforturilor mai ample ale autorităților ruse de a exercita un control mai strict asupra internetului, în urma unei serii de escrocherii digitale, incidente cibernetice și a ceea ce oficialii descriu ca fiind „amenințări la adresa securității” în creștere.

La începutul acestei săptămâni, oficialii au raportat scheme în care infractorii s-au dat drept platforme de stat, cum ar fi Gosuslugi, portalul serviciilor guvernamentale, pentru a trimite utilizatorilor fișiere rău intenționate.

Anul trecut, Ministerul de Interne a declarat că răufăcătorii au încercat să atragă copiii în activități criminale prin intermediul jocurilor online.

Înăsprirea controlului statului

Dar avertismentul coincide și cu o nouă inițiativă a guvernului de a-și extinde autoritatea legală asupra rețelelor de comunicații ale țării.

Parlamentul rus urmează să examineze amendamentele legislative susținute de guvern, care ar extinde în mod semnificativ competențele Serviciului Federal de Securitate (FSB).

The Moscow Times a scris că propunerea ar conferi FSB – succesorul KGB-ului din era sovietică – autoritatea de a închide serviciile de internet mobil și fix, rețelele telefonice și alte mijloace de comunicare, o măsură care, potrivit oficialilor, are scopul de a „proteja cetățenii și statul de amenințările la adresa securității”.

„Informații distructive”

Grupurile pentru drepturile omului afirmă că aceste planuri se înscriu într-un model de represiune digitală în continuă creștere în țară. Rusia a fost lider mondial în ceea ce privește întreruperile internetului mobil în 2025, cu peste 37.000 de ore de întreruperi care au afectat aproximativ 146 de milioane de persoane, potrivit Top10VPN, o organizație independentă care monitorizează întreruperile internetului la nivel global.

La un forum privind securitatea informațiilor, organizat săptămâna aceasta la Moscova, Dmitri Gribko, consilier al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că tehnologiile occidentale, precum dispozitivele mobile, internetul prin satelit Starlink și serviciile de e-mail străine, sunt utilizate pentru „informații distructive și influență tehnică” împotriva Rusiei.

De la lansarea invaziei pe scară largă din Ucraina în 2022, Moscova a desfășurat o represiune masivă asupra societății civile, închizând în mod regulat disidenții politici pe care îi acuză că lucrează pentru Kiev sau că condamnă acțiunile sale militare în Ucraina.

