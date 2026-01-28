Live TV

Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern minoritar. Discuții privind bugetul (surse)

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe toți miniștrii PSD la o ședință, miercuri, de la ora 12:00. Întâlnirea vine la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a spus că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD. Surse politice au declarat  pentru Digi24.ro că discuțiile vor viza bugetul pentru anul 2026, care urmează să fie finalizat. 

Discuțiile vor avea loc la biroul lui Sorin Grindeanu de la Palatul Parlamentului. Surse politice susțin că social-democrații vor să discute bugetul pentru anul 2026, mai exact sumele pe care se vor baza miniștrii PSD, în contextul în care bugetul ar urma să fie finalizat în următoarele săptămâni. 

De asemenea, discuția vine după ce marți premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la RFI, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, întrebat despre neînțelegerile cu PSD din interiorul Coaliției de guvernare. La scurt timp după a reacționat și numărul doi în PSD, secretarul general Claudiu Manda, care l-a amenințat pe șeful Executivului cu moțiune de cenzură. Acesta i-a atras atenția lui Bolojan că un premier nu poate fi nominalizat din nou dacă guvernul său pică prin moțiune de cenzură și a insistat ca pachetul cu măsuri economice, dar și cel cu tăierile din administrație să fie aprobate în același timp. 

De asemenea, social-democrații ar vrea să propună, pentru bugetul din acest an, o serie de ajutoare pentru pensionari, pe motiv că „este al doilea an în care nu au crescut pensiile”. Potrivit informațiilor Digi24.ro, există trei variante în discuție în acest moment, în interiorul PSD:

  • pentru pensionarii cu pensie între 2.001 și 3.000 de lei un ajutor de 600 de lei, care să fie acordat în 2 tranșe egale, în aprilie și decembrie;
  • pentru cei cu pensia cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei, un ajutor de 800 de lei, acordat tot în două tranșe egale, de câte 400 de lei, în aprilie și decembrie;
  • iar pentru cei cu pensii mai mici de 1.500 de lei, un ajutor de 1.000 de lei, acordat tot în două tranșe.

