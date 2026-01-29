Live TV

News Alert Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Getty Images
Din articol
Frig extrem, chiar și -30 de grade

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net.

„L-am rugat personal pe președintele Putin să nu bombardeze Kievul și diversele orașe și localități din Ucraina ... timp de o săptămână ... în timpul acestei perioade de frig extrem, care a atins valori record”, a explicat președintele american în cadrul unei ședințe a Cabinetului, scrie Reuters.

Trump nu a specificat când a avut loc convorbirea, iar Casa Albă nu a anunțat nicio conversație recentă a lui Trump cu președintele rus, scrie The New York Times.

„Trebuie să vă spun că a fost foarte frumos, mulți oameni mi-au spus să nu irosesc apelul, că nu voi obține asta, iar Putin a făcut-o”, a spus Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mai mult, el a declarat că Ucraina este mulțumită de rezultat, adăugând că aceasta „se luptă din greu”.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a confirmat informația, exprimându-și încrederea că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord și remarcând progresele înregistrate recent în negocierile dintre cele două națiuni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declarația lui Trump a venit după ce Steve Witkoff, trimisul său special, a raportat că recentele discuții trilaterale între Statele Unite, Rusia și Ucraina au înregistrat „progrese semnificative” și că vor avea loc mai multe discuții în aproximativ o săptămână. Discuțiile s-au concentrat, a spus el, pe „acordul teritorial”, o referire la presiunea exercitată asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a renunța la teritoriul ucrainean din Donețk, pe care rușii nu l-au cucerit în aproape patru ani de lupte.

Witkoff a spus: „Cred că poporul ucrainean este acum plin de speranță și se așteaptă ca noi să ajungem la un acord de pace în curând”.

RBC Ukraine scrie că la 29 ianuarie, mass-media online ruse au difuzat informații potrivit cărora Rusiei i s-ar fi interzis să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora aceeași restricție s-ar putea aplica și atacurilor asupra teritoriului rus.

Konstiantin Nemicev, fondatorul unității Kraken, a scris că se pare că armistițiul energetic este respectat de ambele părți.

În același timp, canalele ucrainene de pe Telegram au menționat că nu s-a luat încă o decizie finală privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice dintre cele două țări și au îndemnat toți ucrainenii să rămână vigilenți, mai scrie RBC Ukraine.

Financial Times a relatat recent că Ucraina și SUA se pregăteau să propună un armistițiu energetic Rusiei în cadrul următoarei runde de negocieri de pace de la Abu Dhabi.

Publicația a menționat că propunerea ar fi implicat încetarea atacurilor Moscovei asupra instalațiilor energetice ucrainene, în timp ce Kievul ar opri atacurile asupra rafinăriilor rusești și a tancurilor petroliere ale flotei fantomă.

Frig extrem, chiar și -30 de grade

Ucraina se pregătește pentru o perioadă de frig extrem, cu temperaturi care se așteaptă să scadă până la -30 °C  în unele părți ale țării în zilele următoare, în timp ce echipele de urgență se grăbesc să repare sistemele de încălzire și electricitate avariate de atacurile rusești, scrie Kyiv Post.

Centrul Hidrometeorologic de Stat a declarat joi că temperaturile nocturne între 1 și 3 februarie ar putea ajunge la valori extrem de scăzute, crescând riscul unei crize umanitare, întrucât milioane de oameni rămân fără încălzire, energie electrică și apă.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că Rusia pregătește noi atacuri cu drone și rachete la scară largă, infrastructura energetică fiind din nou probabil o țintă principală în cea mai rece perioadă a iernii.

Numai în Kiev, oficialii orașului au declarat că 613 clădiri rezidențiale erau încă fără încălzire joi, după atacul masiv din 24 ianuarie, în timp ce echipele de reparații continuă să lucreze sub amenințarea unor noi atacuri.

Kremlinul a declarat anterior că atacarea rețelei energetice a Ucrainei la temperaturi sub zero grade avea scopul de a presa Kievul să facă concesii în negocierile de pace.

În timp ce unii au speculat că un armistițiu energetic ar fi putut fi pe masa negocierilor din weekendul trecut de la Abu Dhabi, declarațiile ulterioare indică faptul că nu s-au înregistrat progrese.

În același timp, zvonuri despre o încetare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice au început să circule joi printre bloggerii militari și corespondenții de război de ambele părți ale conflictului, deși nu a fost emisă nicio confirmare oficială, scrie Kyiv Post.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune
Nave ale marinei americane
SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul
Flags of European Union and Ukraine
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Președintele Nicușor Dan vine azi în studioul Digi24
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024...
investitori bolojan
Bolojan, întâlnire cu investitorii: De anul viitor, mandatul de...
Ultimele știri
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
Românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime
„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN