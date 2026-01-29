Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net.

„L-am rugat personal pe președintele Putin să nu bombardeze Kievul și diversele orașe și localități din Ucraina ... timp de o săptămână ... în timpul acestei perioade de frig extrem, care a atins valori record”, a explicat președintele american în cadrul unei ședințe a Cabinetului, scrie Reuters.

Trump nu a specificat când a avut loc convorbirea, iar Casa Albă nu a anunțat nicio conversație recentă a lui Trump cu președintele rus, scrie The New York Times.

„Trebuie să vă spun că a fost foarte frumos, mulți oameni mi-au spus să nu irosesc apelul, că nu voi obține asta, iar Putin a făcut-o”, a spus Trump.

Mai mult, el a declarat că Ucraina este mulțumită de rezultat, adăugând că aceasta „se luptă din greu”.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a confirmat informația, exprimându-și încrederea că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord și remarcând progresele înregistrate recent în negocierile dintre cele două națiuni.

Declarația lui Trump a venit după ce Steve Witkoff, trimisul său special, a raportat că recentele discuții trilaterale între Statele Unite, Rusia și Ucraina au înregistrat „progrese semnificative” și că vor avea loc mai multe discuții în aproximativ o săptămână. Discuțiile s-au concentrat, a spus el, pe „acordul teritorial”, o referire la presiunea exercitată asupra președintelui Volodimir Zelenski pentru a renunța la teritoriul ucrainean din Donețk, pe care rușii nu l-au cucerit în aproape patru ani de lupte.

Witkoff a spus: „Cred că poporul ucrainean este acum plin de speranță și se așteaptă ca noi să ajungem la un acord de pace în curând”.

RBC Ukraine scrie că la 29 ianuarie, mass-media online ruse au difuzat informații potrivit cărora Rusiei i s-ar fi interzis să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora aceeași restricție s-ar putea aplica și atacurilor asupra teritoriului rus.

Konstiantin Nemicev, fondatorul unității Kraken, a scris că se pare că armistițiul energetic este respectat de ambele părți.

În același timp, canalele ucrainene de pe Telegram au menționat că nu s-a luat încă o decizie finală privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice dintre cele două țări și au îndemnat toți ucrainenii să rămână vigilenți, mai scrie RBC Ukraine.

Financial Times a relatat recent că Ucraina și SUA se pregăteau să propună un armistițiu energetic Rusiei în cadrul următoarei runde de negocieri de pace de la Abu Dhabi.

Publicația a menționat că propunerea ar fi implicat încetarea atacurilor Moscovei asupra instalațiilor energetice ucrainene, în timp ce Kievul ar opri atacurile asupra rafinăriilor rusești și a tancurilor petroliere ale flotei fantomă.

Frig extrem, chiar și -30 de grade

Ucraina se pregătește pentru o perioadă de frig extrem, cu temperaturi care se așteaptă să scadă până la -30 °C în unele părți ale țării în zilele următoare, în timp ce echipele de urgență se grăbesc să repare sistemele de încălzire și electricitate avariate de atacurile rusești, scrie Kyiv Post.

Centrul Hidrometeorologic de Stat a declarat joi că temperaturile nocturne între 1 și 3 februarie ar putea ajunge la valori extrem de scăzute, crescând riscul unei crize umanitare, întrucât milioane de oameni rămân fără încălzire, energie electrică și apă.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că Rusia pregătește noi atacuri cu drone și rachete la scară largă, infrastructura energetică fiind din nou probabil o țintă principală în cea mai rece perioadă a iernii.

Numai în Kiev, oficialii orașului au declarat că 613 clădiri rezidențiale erau încă fără încălzire joi, după atacul masiv din 24 ianuarie, în timp ce echipele de reparații continuă să lucreze sub amenințarea unor noi atacuri.

Kremlinul a declarat anterior că atacarea rețelei energetice a Ucrainei la temperaturi sub zero grade avea scopul de a presa Kievul să facă concesii în negocierile de pace.

În timp ce unii au speculat că un armistițiu energetic ar fi putut fi pe masa negocierilor din weekendul trecut de la Abu Dhabi, declarațiile ulterioare indică faptul că nu s-au înregistrat progrese.

În același timp, zvonuri despre o încetare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice au început să circule joi printre bloggerii militari și corespondenții de război de ambele părți ale conflictului, deși nu a fost emisă nicio confirmare oficială, scrie Kyiv Post.

