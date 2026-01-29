Live TV

Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de adolescenți: „Sunt două probleme care atacă tinerii de această vârstă”

Președintele Nicușor Dan a comentat, la Digi24, cazul crimei de la Cenei, din Timiș, în care doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani au fost implicați în uciderea unui alt băiat de 15 ani, într-un act premeditat. Potrivit președintelui, „sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă, una este chestiunea drogurilor și a doua este înstrăinarea sau lipsa de apartenență la o comunitate.”

 

„Bineînțeles că este ceva absolut regretabil. Dacă punem în context vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă și, dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Una este chestiunea drogurilor și a doua este înstrăinarea sau lipsa de apartenență la o comunitate și, de asemenea, lipsa de contact firesc între generații - părinți - copii. Și pentru fiecare dintre problemele astea trebuie să avem, ca societate, un răspuns cât mai adecvat. Până în momentul acesta, s-au făcut niște pași timizi, însă pe chestiunea consumului de droguri nu putem să spunem că avem o strategie pe care o realizăm și avem niște obiective și unul câte unul le realizăm. Și pentru cum să facem ca tinerii de vârsta asta să iasă din fața calculatorului, să aibă niște preocupări cu care să se simtă integrați în societate, de asemenea mai avem foarte mult de lucru,” a declarat președintele Nicușor Dan pentru Digi24.

Despre tânărul de 13 ani care ar fi cel care a plănuit crima, însă nu răspunde penal din cauza vârstei, Nicușor Dan spune că „este un caz izolat și nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă”, iar statul român „niște progrese în a proteja provizoriu victima”.

„În primul rând, este un caz izolat, la vârsta asta. Nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Există dezbatere care este categoria de vârstă de răspundere penală. Îi las pe specialiști să se pronunțe aici. Până la judecarea acestui caz, statul român trebuie să ia acele măsuri provizorii astfel încât să fie sigur că acest copil, așa cum ia măsuri provizorii pe oameni care au un trecut de violență, să nu afecteze alți oameni. Și aici suntem așa ș-așa. Statul român face niște progrese în a proteja provizoriu victima până când se ajunge la decizia definitivă într-un proves penal, dar și aici e mult de optimizat,” a precizat Nicușor Dan.

