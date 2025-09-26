Live TV

Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat

O navă nord-coreeană, care a intrat în apele Coreii de Sud, a provocat indignare, fiind respinsă cu semnale sonore și focuri de avertisment. În urma acestor măsuri, în final, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează Reuters. Nava comercială nord-coreeană a traversat Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, a precizat Statul Major al Coreei de Sud.

Forţele noastre au emis avertizări sonore şi au tras focuri de avertisment, după care nava s-a retras dincolo de apele noastre, a declarat Statul Major interarme într-un comunicat.

Armata asigură că a acţionat în conformitate cu procedurile în timp ce supraveghea îndeaproape mişcările Coreei de Nord. NLL este o graniţă disputată, deoarece Coreea de Nord nu o recunoaşte.

Accidentul a avut loc la două zile după ce Coreea de Sud a efectuat exerciţii cu muniţie reală în jurul acestei linii de demarcaţie de facto.

Cele două Corei sunt încă oficial în război, conflictul din 1950-1953 încheindu-se cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.

De la preluarea mandatului în iunie, preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a afirmat că încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, o politică care contrastează cu cea a predecesorului său, Yoon Suk Yeol.

Marţi la Naţiunile Unite, Lee s-a angajat să depună eforturi pentru a pune capăt cercului vicios al tensiunilor cu Coreea de Nord, promiţând în acelaşi timp să nu caute o schimbare de regim. 

